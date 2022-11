Klimawandel in Ruanda: Mehr als Kehrwoche

Sozialer Druck zur Teilnahme

Die Tradition von Umuganda in Ruanda reicht mindestens bis in das 19. Jahrhundert zurück und hat auch die Zeit des deutschen und belgischen Kolonialismus überdauert. Die europäischen Herrscher nutzten Umuganda als Mittel, um Zwangsarbeit in der Bevölkerung durchzusetzen. In einem 2009 erlassenen Maßnahmenkatalog machte auch die Regierung unter Paul Kagame die Teilnahme wieder zur Pflicht. Mit dem Gemeinschaftsdienst sollte die Gesellschaft zusammenfinden und Verantwortung für ihre Umgebung übernehmen. Zusammen mit dem gleichzeitig verhängten Verbot von Plastiktüten dürfte dies ein wesentlicher Grund für die augenfällige Sauberkeit des Landes sein. Selbst in der Großstadt Kigali findet sich kein Müll auf der Straße.

Während Umuganda im ländlichen Ruanda durch den sozialen Druck auch praktisch eine Pflichtveranstaltung ist, nimmt in Kigali nur etwa jede:r Vierte teil. Die fällige Strafe von umgerechnet fünf Euro wird in der Regel nicht verfolgt. Doch beim nächsten Behördengang kann sich die ausbleibende Teilnahme rächen, sagt einer, der Ausschlafen der gemeinschaftlichen Arbeit vorzog. "Wenn mein Name auf der Teilnahmeliste von Umuganda fehlt, dauert die Ausstellung eines neuen Ausweises sehr lange." Die urbane Stadtgesellschaft hilft sich wie hierzulande bei vielen Uni-Vorlesungen: Freund:innen tragen sich gegenseitig in die Listen ein.