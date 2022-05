Alptraum Nicaragua: Vom Comandante zum Diktator

Auf dem Bolzplatz der deutschen Schule in Managua an der Ausfallstrasse Carretera Sur trafen sich jede Woche Westdeutsche zum Fußballspielen samt anschließendem Umtrunk. Die munteren Sportsfreunde entdeckten schnell den Weg ins Hospital Carlos Marx, das von der DDR finanziert wurde und in dem zahlreiche ostdeutsche Ärzte tätig waren. Dort gab es Spezialitäten wie Bratwurst und Kohl. Dank der Sauerkraut-Connection gelang es sogar, zwei oder drei "Länderspiele" gegen Kicker zu organisieren, die aus der DDR als Helfer nach Nicaragua geschickt worden waren.

Aus Lateinamerika fanden gescheiterte Tupamaros aus Uruguay, Regimegegner der argentinischen Militärs und Linke aller Schattierungen, die in Chile den Terror der Pinochet-Diktatur überlebt hatten, eine neue Heimat. Aus Hollywood kam Bianca Jagger. Wichtige Führer der Befreiungsbewegung FMLN, die im benachbarten El Salvador in einen blutigen Krieg gegen das Militär verwickelt war, erholten sich in Managua. Gleichzeitig baute die DDR-Stasi gemeinsam mit Kuba den Staatssicherheitsapparat der Sandinisten auf.

Aus dem Ober-Comandante wird ein Diktator

Daniel Ortega, der Ober-Comandante, entsprach freilich so gar nicht dem Bild eines feurigen Revolutionärs. Charisma war nicht zu erkennen, bei Interviews gab er sich muffig bis gelangweilt. Er spulte sein bekanntes Pathos ab. "El pueblo nunca sera vencido", verkündete er in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre, das Volk werde nie besiegt. Die wirtschaftlichen Probleme, die immer größer wurden, entschuldigte er mit Hinweis auf die rechtsgerichteten Contras, die mit US-Unterstützung einen Sabotagekrieg gegen Managua führten. 1990 endete seine erste Regierungszeit. Der als Kampfhahn ("Gallo") in den Wahlkampf Gezogene scheiterte krachend.

Fast 17 Jahre sollte es dauern, bis Ortega nach der Pleite wieder in der Präsidentenpalast einziehen konnte. Im November 2006 wurde er zum zweiten Mal gewählt, seitdem noch zwei weitere Male – und zunehmend nahm seine Herrschaft diktatorische Züge an. Mittlerweile macht der FSLN-Chef gemeinsam mit seiner Ehefrau und Vize-Präsidentin Rosario Murillo keine Anstalten, den Würgegriff der Macht zu lockern – wie andere Diktatoren auch. "Die Linke in Lateinamerika hat die gleichen ethischen Probleme wie die Rechte", sagt der Epidemiologe Leonel Arguello, der in den ersten zehn Jahren nach Nicaraguas Revolution im Gesundheitsministerium arbeitete, "einmal an der Macht vergessen sie alle ihre Prinzipien."

Schlimmer noch: Hinter seiner revolutionären Fassade verbarg Ortega während all dieser Jahre ein finsteres Geheimnis. Im März des Jahres 1998 enthüllte seine damals 30jährige Stieftochter Zoilamerica bei einer Pressekonferenz in Costa Rica, dass er sich jahrelang an ihr vergangen hatte. Zum ersten Mal im Alter von elf Jahren – im ersten Jahr der Suche nach dem "neuen Menschen", wie die Sandinisten damals propagierten.

"Ortega ist ein kalter Mann, Ehefrau Murillo seine emotionale Ergänzung", so beschrieb mir Nicaraguas bekanntester Schriftsteller Sergio Ramirez jüngst den Mann, den er aus persönlicher Erfahrung wohl besser kennt als die meisten Comandantes aus der einstigen Führung der FSLN. Als Vize-Präsident und Stellvertreter Ortegas von 1985 bis 1990 pflegte er fast täglichen Umgang mit dem Sandinisten-Chef.

Ortegas Ex-Stellvertreter rechnet ab