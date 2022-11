Strobl und der Untersuchungsausschuss: Sittengemälde der Polizeiführung

Dieses Datum ist neu, nicht zuletzt für die vor vier Wochen eilends aus dem ganzen Land zusammengetrommelte CDU-Fraktion und ebenso für Kretschmann. Vor allem stimmt es nicht mit Strobls Beteuerung vor der CDU-Fraktion und gegenüber dem Regierungschef überein, er habe erst kürzlich, also im Oktober, von dem konkreten Angebot der Staatsanwaltschaft erfahren. Zu ersten Angeboten legte er sich im Ausschuss mangels Erinnerung ausdrücklich nicht fest. Außerdem berichtet Feyder, dass Strobl Quellenschutz sowohl angeboten als auch von ihm eingefordert hat. Auch das deckt sich nicht mit den Angaben des Ministers. Also steht Aussage gegen Aussage. Die Grünen im Ausschuss und ihr Obmann Oliver Hildenbrand haben nichts dagegen, nach möglichen Widersprüchen zu forschen. Mehr noch: Sie akzeptieren auch, dass schon am 12. Dezember, der nächsten und achten Sitzung des Gremiums, über das weitere Vorgehen und damit über neue staatsanwaltschaftliche Ermittlungen entschieden wird. Und der Koalitionspartner CDU kann oder will dem allen nichts entgegensetzen. Obfrau Christiane Staab ist nicht bereit, sich in der Tradition ihrer Vorgänger in nahezu allen Untersuchungsausschüssen der vergangenen Jahrzehnte schützend vor bedrängte Parteifreund:innen zu stellen.

Die CDU lässt Strobl laufen und wartet ab

Noblesse als Motiv scheidet aus. Die frühere Walldorfer Bürgermeisterin, die erst seit 2021 im Landtag sitzt, ist vielmehr noch nicht so recht angekommen in ihrer Rolle, zu deren Stellenbeschreibung – aus CDU-Sicht – unbedingt gehört, Ungemach vom Minister fernzuhalten. Ohnehin herrscht in ihrer Fraktion eher die Meinung vor, dass nach den vielen Stunden, die Strobl Rede und Antwort stehen musste, und erst recht nach Kretschmanns Auftritten die größten Probleme umschifft sind. Tatsächlich allerdings sind gut drei Dutzend weitere ZeugInnen geladen.