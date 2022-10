Strobl und der Untersuchungsausschuss: Macht und Moral

Eigentlich müsste Ministerpräsident Winfried Kretschmann toben. Zum einen, weil ihm selbst die solcherart ausgelebte Ahnungslosigkeit seines Stellvertreters jetzt eine Vorladung in den Untersuchungsausschuss eingebracht hat. Und vor allem, weil er – da kann sein Team noch so sehr hoffen, dass nichts am Chef hängen bleibt – einen gefährlich wackeligen Kurs fährt zwischen Macht und Moral. Denn er kann das bisherige Credo knicken, er beurteile Minister nicht nach Fehlern, sondern allein danach, ob sie das Land voranbringen. In der Verfassung, in der sich Strobl in den beiden Vernehmungen dem Parlament präsentierte, ist er nicht (mehr) in der Lage, Baden-Württemberg voranzubringen, von der ohnehin schon schlechten Stimmung im eigenen Ressort und bei der Polizei mal ganz abgesehen.

Selbstverständlich hätte Kretschmann ihm nach den Maßstäben, die für Grüne und ihm selbst in Oppositionszeiten galten, längst den Stuhl vor die Tür gestellt haben müssen. Aber lieber wollte er – der Machtarithmetik wegen – seinen Stellvertreter gewähren lassen, den Kopf in den Sand stecken und mit dem Vorgang nicht behelligt werden. Das ist vorbei. Weil er jetzt selbst vor den Ausschuss muss, bleibt ihm nichts übrig, als in die lästige Causa doch einzutauchen und eigene Bewertungen vorzunehmen. Die wachsweichen Formulierungen, die er auf Journalist:innen-Fragen regelmäßig auspackt, können ihm dann nicht mehr weiterhelfen. Spätestens im Zeugenstand, wenn die Opposition ihn piesacken wird mit der Frage nach seiner Mitverantwortung an Strobls Treiben, dürfte ihm endgültig dämmern, dass der Entlassungsantrag von SPD und FDP an diesem Mittwoch eigentlich Erfolg hätte haben müssen, aus guten Gründen politischer Hygiene. Aber eben nur eigentlich, denn auch der große Grüne ist längst angekommen in einer Welt, in der der Zweck viel zu viele Mittel heiligen soll.