Kontext-Podcast "Siller fragt": Ärger und Wünsche

Der langjährige SWR-Leute-Redakteur blickt zurück auf ein aufregendes Interview-Jahr bei Kontext, das auch für einen altgedienten Journalisten noch Überraschungen parat hatte.

Man lernt auch als Journalist mit jahrzehntelanger Berufserfahrung immer noch dazu, und das ist natürlich gut so. Manchmal allerdings ist es auch schmerzlich und nur schwer nachvollziehbar. Zunächst hat es mich gewundert, dass der ehemalige Justiziar des SWR nicht nur gegen ein Presseorgan (Kontext), sondern auch gegen den Fragesteller in einem Interview (mich) und sogar gegen einen Rundfunkrat seines Arbeitgebers (den dienstältesten) juristisch vorgeht. Wir sollten bestimmte Aussagen unterlassen. Nicht alle, aber ein paar Passagen wurden uns untersagt. Deshalb ist der Podcast "Siller fragt Karl Geibel" nicht mehr abrufbar, und ich kann nur verklausuliert schildern, was mich insbesondere überrascht hat.

Ich hatte die Motivation für ein bestimmtes Vorgehen von Ex-Justiziar Hermann Eicher wegen der Folgen seiner Handlung hinterfragt und einen anderen Grund für möglich gehalten – vorsichtshalber aber hinzugefügt, ich wisse es nicht und könne es deshalb auch nicht sagen. Aber schon das ist ein unzulässiger Verdacht. Sagt das Hamburger Landgericht. Dass die Gegenseite vor dieses Gericht gezogen ist, obwohl weder der Antragsteller noch die Gegner dort ansässig sind, hatte ich zunächst nicht verstanden – Kenner von Presserechtsverhandlungen schon. Jetzt weiß ich, warum. Dürfte ich zukünftig Herrn Schäuble nicht mehr fragen, ob er sich wirklich nicht an eine Parteispende erinnern kann?