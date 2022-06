AfD-Parteitage: Höckes Marionetten im Südwesten

Nach dem Parteitag ist vor dem Parteitag: Der baden-württembergischen AfD droht ein ähnliches Chaos wie dem Bundesverband am vergangenen Wochenende in Riesa. Ein weiterer Rechtsruck ist programmiert. Und für das Delegiertentreffen Anfang Juli ist noch nicht einmal eine Halle gebucht.

Wäre Björn Höcke nicht so gefährlich, könnte er als Märchenerzähler über die Jahrmärkte ziehen. Irgendwann am Samstagvormittag, als an diesem besonders denkwürdigen unter den vielen denkwürdigen Bundesparteitagen die Debatte um die neue Einer- oder doch noch einmal Zweierspitze so richtig hochkocht, will der Thüringer Fraktionsvorsitzende das Wort ergreifen. Das Fußvolk reiht sich am Saalmikrophon in die Schlange ein und wartet bis zum Aufruf, der heimliche Herrscher dieser AfD steigt auf die Bühne und sagt, was Sache ist: "Erstens will ich einen Bundesvorstand erleben, zum ersten Mal im meinem Partei-Leben seit 2013 mit der AfD, der den Selbstbeschäftigungsmodus hinter sich lässt und zu hundert Prozent die Energie dem politischen Gegner zuwendet." Und zweitens: Wenn sich in den kommenden zwei Jahren "Charaktere herausformen und bewähren", könne einem die Einzelverantwortung übertragen werden – "jetzt ist es noch zu früh".

Kaum Zweifel kann darüber aufkommen, dass der 50-Jährige damit aber gar kein Bundesvorstandsmitglied meint, sondern sich selber. Zumal der einstige Studienrat frank und frei die Strategie erkennen lässt. Seine Anhänger:innen hat er ohnehin in der Tasche, alle anderen sind zu wenige, um dagegen zu halten. Das neue Führungsduo, Alice Weidel und Tino Chrupalla, wird sogleich und hemmungslos beschädigt. Wer in zwei Jahren oder schon früher die Scherben aufkehren und endgültig für alle erkennbar deutschnational und rechtsradikal zusammensetzen soll, liegt auf der Hand. Zusätzliche Machtoptionen in Thüringen, wo 2024 gewählt wird, hat er als Fraktionsvorsitzender keine, weil CDU-Chef Friedrich Merz niemals zulassen kann und will, dass der Landesverband einem AfD-Ministerpräsidenten den Steigbügel hält. Aber er brauche dieses Amt auch gar nicht, sagt ein früherer Parteifreund, es reiche ihm völlig aus, Unfrieden in Deutschland zu stiften und dafür Applaus zu bekommen.