Drogenberatung Tübingen: Ohne Geld keine Hilfe

Es folgten Drogenberatung und Substitution. "Ich bin seit einem Jahr clean", sagt Vivien Betz stolz. Das habe auch mit der Tagesstruktureinrichtung zu tun. Jeden Tag kommt sie her, außer am Wochenende, weil da zu ist, sie hat wieder zu kochen angefangen. "Und wenn ich das Gefühl habe, irgendetwas triggert mich, rede ich mit Lara, unserer Ergotherapeutin." Im Moment kann sie nicht arbeiten, wartet auf einen Therapieplatz, um ihr Trauma zu behandeln. Gearbeitet hat Betz früher in einer Falknerei und selbstständig als Tanzlehrerin. Nun verfolgt sie einen neuen beruflichen Plan. "Mein Traum wäre eine Ausbildung zur Ergotherapeutin in Nürtingen. Das bespreche ich hier und bekomme Hilfe, zum Beispiel, um eine Mappe vorzubereiten." Was wäre, wenn es die Tagesstruktureinrichtung nicht gäbe? Vivien Betz schaut skeptisch. "Schwierig. Den ganzen Tag alleine zu Hause?"

Die Grünen wollen nichts sagen

Während Vivien Betz ihren Weg ins Leben sucht, diskutieren die baden-württembergischen Landtagsabgeordneten den Haushalt. Den Tübinger Parlamentarier Daniel Lede Abal von den Grünen hat Hans Köpfle gemeinsam mit dem Leiter der Suchtberatung vom Diakonieverband angeschrieben. Alleine durch die jüngsten als auch die anstehenden Tariferhöhungen werden etwa 7,5 Prozent mehr für Personal anfallen, die aus dem unveränderten Budget der Stellen bezahlt werden müssen. Das, kombiniert mit den Energiekosten und der Inflation, "ergibt für die Beratungsstellen eine wirtschaftlich nicht mehr tragbare Situation, in deren Folge ein heftiger Stellenrückgang, verbunden mit massiven Leistungseinschränkungen, befürchtet werden muss", heißt es in dem Brief. Lede Abal wird aufgefordert, sich für die erhöhte Personalpauschale einzusetzen. Denn die Personalkosten machen 80 Prozent des Budgets in der Drogenberatung aus.

Kontext hat bei Lede Abal nachgefragt,wie er sich die Finanzierung der Drogenberatung im Land vorstellt. Die Pressestelle seiner grünen Landtagsfraktione erklärt, der Finanzausschuss werde sich am 1. Dezember damit befassen, vorher möchte die Fraktion sich nicht äußern.

Köpfle berichtet, er habe seinen Abgeordneten nochmals geschrieben. "Weil ich keine Antwort bekommen habe." Ihn ärgert, ausgerechnet von den Grünen hängengelassen zu werden. "Das bestätigt mal wieder, dass man den systemrelevanten Einrichtungen – und so sind wir dank Corona klassifiziert – lieber Beifall spendet, als sie finanziell am Leben zu halten."