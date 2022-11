Cannabis-Legalisierung: Abschied vom Dealer

Heinz war im Nebenberuf Gymnasiallehrer, den Großteil seines Einkommens aber bezog er über den Drogenhandel. Damit finanzierte er, neben ein paar anderen Späßen, seine große Leidenschaft: die Aquaristik. In einem Becken züchtete er Garnelen, um damit seine exotischen Kampffische aus Japan zu füttern. Nach einer Observation über mehrere Monate hat ihn die Polizei schließlich hopsgenommen – und neben mehreren Kilos Cannabis auch Sprengstoff und eine Schusswaffe sichergestellt.

Samuel war der einäugige Kaiser, die mit Abstand hellste Kerze auf der Torte neben ein paar nassen Streichhölzern. Seiner Gefolgschaft imponierte er durch Eloquenz: Der Wald habe das Wasser absorbiert, wusste er einmal nach starken Regelfällen zu referieren. "Boah, was der für Wörter kennt", raunte einer seiner Jünger. Und wiederholte gleichermaßen bewundernd wie herausgefordert: "Ab-sor-biert."

Die Lahmi-Saga

Er, den sie Lahmi nannten, war eine Art Hood-Legende inmitten einer gutbürgerlichen Vorstadt. Die Empfehlung, bei ihm vorbeizuschauen, stammte von einem Punk namens Jürgen, der – um Rat gebeten, wo sich auf die Kürze noch etwas auftreiben lasse – den Entschluss fasste, selbst auch mitzukommen. Jürgen war zu dieser Zeit mächtig stolz auf seine "Spione": Fertigzigaretten, die er geleert hatte, um sie dann mit einer Mischung aus Tabak und Gras neu zu befüllen. Damit dabei nicht so viel wertvolles Rauchgut verloren geht, hatte er ein Wattestäbchen zurechtgestutzt und durch den Filter gebohrt – angeblich könne man so besser ziehen und sei beim Rauchen in der Öffentlichkeit bestens getarnt.

Die Tür öffnet nicht Lahmi persönlich, sondern sein kleiner Bruder, der höchstens 16 Jahre alt gewesen sein kann. Er raucht Kette (normale Kippen) und hat abgefahrene Tricks mit Rauch drauf. So kann er einen Kringel pusten, der bis auf den Boden sinkt und erst dann zerstäubt. Die Wohnung, durch die er führt, zeugt von fortgeschrittener Verwahrlosung. Überall liegen leere Schnapsflaschen herum – und Sägespäne, warum auch immer. Der kleine Bruder leitet in ein Seitenzimmer mit einem Aquarium, das von Algen überwuchert ist – und in dem ebenfalls Sägespäne herumschwimmen. Hier liegt Lahmi, die Legende, und schläft schnarchend auf dem Sofa (es ist etwa 15:30 Uhr an einem Sonntag). "Wenn ihr wollt, dass er aufsteht, müsst ihr ihm erst was zu rauchen geben", weiß der Bruder. Jürgen hat noch ein paar Spione parat, zündet einen an, gönnt sich zuerst selbst ein paar Züge, bevor er Lahmi das Ding in den Mund steckt – und der saugt sich fest wie ein Baby, das an einem Schnuller nuckelt. Langsam zieht Jürgen den Joint von ihm weg, was Lahmi dazu bewegt, sich allmählich aufzurichten, bis er tatsächlich die Augen öffnet.

"Neee, wer seid ihr denn?", blafft Lahmi die neuen Gäste an und offenbart eine Zahnlücke. "Ah, Jürgen, nice, was geht?" Lahmi erzählt, wie er kürzlich Pillen geballert hat und auf dem Oktoberfest feiern war. "So geil auf dem Dancefloor – links einer an den Arsch gegrapscht, rechts einer an den Arsch gegrapscht. Noch ein Arsch – ah, scheiße … Männerarsch erwischt!"

Bei einem zweiten Besuch bei Lahmi musste sich die Besuchergruppe fluchtartig über das Hintertor im Garten verziehen – denn Lahmis Mutter kam gerade heim und sollte nichts davon wissen, dass er mit Drogen handelt. Später landete auch Lahmi im Knast. Nicht wegen der Drogen, sondern weil er ausgerastet ist und jemandem mit einem Stein auf den Kopf geschlagen hat, bis der im Koma landete.

Die Namen der Personen in diesem Beitrag wurden verändert. Auch der Name des Autors ist ein Pseudonym.