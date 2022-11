Berufsausbildung in Ägypten: Schwere Zeiten, entschlossene Mädchen

Das verwundert, wurde den Deutschen vom Esslinger Verein Grussi, die jedes Jahr im Oktober anreisen, im vorigen Jahr von zwei hochrangigen Männern aus dem Bildungsministerium in Kairo wortreich erklärt, dass Ägypten nun so richtig in die Berufsausbildung investieren will. Neue Schulen, mehr Material, mehr Praxisunterricht, Training für Ausbilder. Hörte sich alles toll an, konkrete Ergebnisse sind zumindest an der Schule in Toth mit seinen 1.315 Schüler:innen nicht feststellbar.

Zwar wurden neue Schulen gebaut, alte werden saniert und es gibt einen neuen praxisorientierten Lehrplan – aber ohne Lehrer und Material passiert halt wenig. Stattdessen übernimmt das Militär Berufsschulen. "Nur für die Organisation und Disziplin", heißt es am Rande des Abschlussfestes an der Schule. Denn auch das gehört zum Deutschen Projekt: Wer die dreijährige Ausbildung in Elektro oder Sanitär erfolgreich abschließt, erhält einen Werkzeugkoffer und eine Urkunde, dass er/sie nach deutschen Standards ausgebildet wurde. Offenbar funktioniert's. Eine ganze Reihe der Absolventen arbeitet auf dem Bau, viele studieren auch, weil sie mit dem Berufsschulabschluss ein fachverwandtes Studium aufnehmen können.

Keine Lehrer:innen, kein Material

Zum Abschlussfest an diesem Tag Mitte Oktober gekommen sind Repräsentanten aus dem Gouvernat (vergleichbar den deutschen Bundesländern), der Schulbehörde und sogar ein Parlamentsabgeordneter, der in der Gegend wohnt und von dem niemand weiß, welcher Partei er angehört. Der Abgeordnete hält eine freundliche Rede: Sehr schönes Projekt, vielen Dank an die deutsche Delegation, so können die jungen Leuten gut lernen und das müssen sie auch, denn lernen ist wichtig.