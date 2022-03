Hungerkrise: Falsche Agrarpolitik rächt sich jetzt

In Ägypten sind laut Mari die Weizen-Lager für die kommenden sechs Monate voll. Dort wird schon jetzt der Brotpreis staatlich gestützt. Dafür ist der Preis für Gebäck um 40 Prozent gestiegen. In Ägypten werde deshalb künftig mehr Weizen selbst angebaut. Auch in anderen Ländern wie in Kenia steigen die Brotpreise.

Die anziehenden Weizenpreise hält Mari für politisch sensibel in besonders verletzlichen Regionen wie Westafrika. Dort seien bei einem ungebremsten Preisanstieg durchaus Hungerrevolten zu befürchten. Deshalb teilt Mari die Einschätzung der Welthungerhilfe, dass Deutschland seine Unterstützung für die Hungerbekämpfung sofort ausbauen und sein finanzielles Engagement für Nahrungsmittelhilfe steigern sollte.

Als besonders problematisch sieht er die Folgen des Krieges für die Nothilfe. Weil das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen bisher Weizen überwiegend aus der Ukraine bezogen hat und momentan nichts geliefert werden kann, muss die Organisation das Getreide nun zu wesentlich höheren Preisen einkaufen. Das heißt, dass für das gleiche Geld weniger Menschen ernährt werden können. In Somalia und im Norden Kenias würden aber sofort Hilfen gebraucht, so Mari. "Das ist richtig sensibel". Im Nahen Osten falle das vom Krieg zerstörte Syrien, die ehemalige Kornkammer des Nahen Ostens, aus. Der Libanon hat keine Reserven mehr.

"Wir haben die Getreidemärkte kaputt gemacht"

Gleichzeitig verweist Mari darauf, dass sich die bisherigen Versäumnisse in der Agrarpolitik rächen. "Die Getreideproduktion in Afrika ist unter anderem deshalb zurückgegangen, weil wir die Getreidemärkte seit 20 Jahren durch Exporte kaputt gemacht haben", sagt der Agrarexperte. Weizen sei in der EU ein hoch subventioniertes Produkt, das deshalb günstig auf dem Weltmarkt angeboten werden könne. Gleichzeitig sei der Weizen auch ein "Topenergieprodukt": Weil für dessen industrielle Produktion Kunstdünger und Erntemaschinen verwendet werden, würden die Nahrungsmittelpreise an den Energiepreisen hängen. Und der Krieg sei genau zu der Zeit gekommen, in der die Energiepreise ohnehin schon hoch waren.

Auch Bauernverbände in Baden-Württemberg beklagen, dass die Düngerpreise gerade explodieren, die schon seit Ende des vergangenen Jahres kontinuierlich steigen. Die Lage hat sich mit dem Kriegsausbruch verschärft, weil für die Herstellung von Stickstoffdünger Erdgas benötigt wird. Nicht nur das kommt aus Russland. Russland, sagt Mari, sei auch der wichtigste Exporteur von Harnstoff und Mehrnährstoffdünger aus Stickstoff, Phosphor und Kalium.

Für Francisco Mari bedeutet das in der Konsequenz, viel mehr in die ländliche Entwicklung in Afrika zu investieren, was Organisationen wie Brot für die Welt und die Welthungerhilfe seit Jahrzehnten fordern. Theoretisch sehe die deutsche Politik und die EU das auch ein, aber die Praxis sei noch weit entfernt. Dafür werden weiterhin 800 Millionen Tonnen Geflügelteile aus Europa nach Afrika exportiert, vor allem aus Polen, was die dortigen Geflügelzüchter in den Ruin treibt. Ebenso, sagt Mari, würden Milchpulver, Dosentomaten oder Mehl geliefert, anstelle von Getreidekörnern, weil das besser zu transportieren sei und weniger Lagerkapazität fordere. Das zerstöre noch dazu das Geschäft der Getreidemühlen vor Ort.

Unabhängig werden von Lebensmittelimporten

All das, sagt Mari, sei kontraproduktiv und kein Beitrag zum Aufbau der lokalen Landwirtschaft in ärmeren Ländern. Bis in die 1960er-Jahre konnten sich die meisten Länder in Afrika noch selbst versorgen, seitdem aber verzeichnet die kleinbäuerlich strukturierte Landwirtschaft im südlichen Afrika kaum Produktivitätsfortschritte. Der Kontinent müsse unabhängig werden von den Nahrungsmittelimporten. Auch Lagerkapazitäten für Getreide müssten wieder aufgebaut werden. Mari verweist auf das Beispiel Indien, das sich durch ein "Riesensubventionsprogramm für heimische Bauern" unabhängig gemacht habe von ausländischem Weizen. Für Afrika sei der Weizenanbau wegen des hohen Flächenbedarfs nicht unbedingt die ideale Lösung, dafür müsse der vernachlässigte Anbau heimischer Getreidesorten wie Sorghum forciert werden. Außerdem experimentiere Brot für die Welt mit Hülsenfrüchten als Ersatz für Getreide.