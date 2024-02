Anastasias Jünger: Schetinin macht Schule

Ohne Umschweife schreibt das Internat, das "Hauptziel" der Schule sei die "geistige Wiederbelebung Russlands, der Dienst am Vaterland, der Dienst am Menschen". Ein russischer Admiral wird mit den Worten zitiert, die Schüler:innen des Internats seien "der Stolz der Nation" und "ein goldener Genpool". Ein ehemaliger Verteidigungsminister Russlands sieht in den Schüler:innen die "Verteidiger des Vaterlandes". Trotz alledem wurde die Schule geschlossen, unter anderem wegen Brandschutzmängeln. Das war Mitte 2019, Schetinin starb Ende 2019. Bis heute sehen seine Anhänger:innen im "Internats-Lyzeum" das Ideal einer freien Schule. Doch Fakt ist: Das Lyzeum war keine freie, sondern eine staatliche Schule und wurde aus dem Staatshaushalt Russlands finanziert. Stolz hebt das Internat in der Broschüre hervor, der russische Präsident Wladimir Putin habe die Schule "persönlich unterstützt".

Anastasia und die autarken "Familienlandsitze"

Die ISKA strebt im deutschsprachigen Raum an, freie Schulen mit der Schetinin-Pädagogik zu gründen. In Anbetracht des Seminars in Jagsthausen macht das baden-württembergische Ministerium für Kultus, Jugend und Sport deutlich, derartige Schulgründungen seien in Baden-Württemberg "nicht möglich". Denn Schule habe die Aufgabe, Schüler:innen ein "offenes und umfassendes Weltbild zu vermitteln".

Bekannt wurde die Schetinin-Pädagogik durch die zehnteilige Anastasia-Buchreihe des russischen Autors Wladimir Megre. In den Büchern werden antidemokratische und antisemitische Erzählungen verbreitet. Die Romanfigur Anastasia, die in der sibirischen Taiga lebt, predigt die Gründung autarker "Familienlandsitze". Auf Basis von Selbstversorgung, im Einklang mit der Natur. Längst ist eine Anastasia-Szene in Deutschland entstanden. Anhänger:innen der Szene haben etliche "Landsitze" gegründet.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz sieht in der Anastasia-Szene einen rechtsextremen Verdachtsfall. Denn sie versuche, "kleinere Gebiete zu vereinnahmen, um sich Rückzugsräume zu schaffen, in denen sie ungestört mit Gleichgesinnten ihre völkisch-nationalistischen Vorstellungen leben" könne. Die Anastasia-Szene erlebte im Zuge der Corona-Pandemie einen starken Zulauf. Wie eng die Ideen der Szene mit dem Querdenken-Milieu verbunden sind, konnte jüngst in Jagsthausen beobachtet werden: Nach Kontext-Recherchen leitete Livia von A. aus Sachsen-Anhalt das ISKA-Tagesseminar. Sie ist Ernährungscoach und Pilates-Trainerin, ihr Instagram-Profil zeigt Fotos bunter Salate und frischer Obstshakes. Während der Pandemie war sie in der Initiative "Aus Distanz wird Verbundenheit" in Naumburg/Saale aktiv und demonstrierte gegen die Anti-Corona-Politik der Bundesregierung. Auf einer Demonstration, die sich gegen die Maskenpflicht in Schulen richtete, teilte sie mit Querdenken-Anwalt Ralf Ludwig die Bühne.

Die Querdenken-Partei "Die Basis" mittendrin

In der Pandemie entstand die Basisdemokratische Partei Deutschland (Die Basis). Die Partei lehnte die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ab, bis heute ist sie im Querdenken-Milieu verankert. Im Mai 2023 geriet die Partei in die Schlagzeilen: Johanna Findeisen-Juskowiak, "Die Basis"-Kandidatin zur Bundestagswahl 2021 in der Bodenseeregion, wurde aufgrund des Verdachts, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, festgenommen. Sie soll die "Reichsbürger"-Gruppierung Patriotische Union um Prinz Reuß unterstützt haben. Im November 2023 starteten "Die Basis"-Mitglieder eine Kampagne, um die Beschuldigte in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Schwäbisch Gmünd zu unterstützen. Die Mitglieder schrieben, die Haft sei "existenzvernichtend und zermürbend", und baten um Briefkontakt und Geldspenden.

"Ihr wollt mit uns sprechen, euch austauschen oder uns mal kennen lernen?? Kein Problem!", schrieb der Heilbronner Kreisverband der Partei Die Basis im Juni 2022 in den sozialen Netzwerken. Der Ort des Austauschtreffens: Jenes Café in Jagsthausen, wo nun das ISKA-Tagesseminar stattfand. Die Betreiberin des Cafés, Martina M. aus Jagsthausen, ist laut Webseite des Heilbronner Basis-Kreisverbands die Sprecherin des Ortsverbands "Unteres Jagsttal". Auf Anfrage erklärt M., die aktuell für die "Freien Bürger" im Gemeinderat von Jagsthausen sitzt, sie könne zur Partei "nichts sagen", sie sei "nicht mehr aktiv". Warum das ISKA-Tagesseminar im Café stattfand? M. schreibt, das Café sei dauerhaft geschlossen. Aber: Man könne ihre Räume anmieten. Es fänden Geburtstagsfeiern dort statt, aber auch Vorträge über Höhlenforschung und Zahnheilkunde. Die Anmietung der ISKA, die mit der Schetinin-Pädagogik die Gründung illegaler Mini-Schulen bewirbt, sei ein ganz "normaler Geschäftsvorgang" gewesen.