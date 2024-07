Schuldenbremse: Die Welt, wie sie Herrn Feld gefällt

Aber für so was ist Geld da: eine physische Schwarze Null, hier feierlich präsentiert in Stuttgart, September 2014.

Dabei betonen die Autor:innen allerdings, dass die Länder der synthetischen Kontrollgruppe eigentlich "keinen Fiskalregeln zur Begrenzung des finanziellen Spielraums der öffentlichen Hand unterliegen" sollten, also nichts besitzen sollten, was auf die eine oder andere Art grob in Richtung einer Schuldenbremse weist. Das geht aber leider nicht. Denn hierzu gebe es inzwischen so viele Gesetze, dass eine "Einschränkung der Kontrollgruppe aufgrund der wachsenden Anzahl von Fiskalregeln sowie deren Stärke kaum möglich ist". Daher werde in der Analyse von einer Ausgrenzung von Staaten aus der Kontrollgruppe aufgrund von Fiskalregeln abgesehen. "Dies stellt eine Einschränkung der Ergebnisse dar", wird eingeräumt. Also ist das theoretische Deutschland ohne Schuldenbremse jetzt zusammengesetzt aus Ländern, die ihre Schulden auch bremsen wollen. Das wirkt in etwa so, als würde auch die Kontrollgruppe in einer Arzneimittelstudie kein Placebo bekommen, sondern das Medikament, das getestet werden soll.

Doch nach Einschätzung der Autor:innen ist auch diese Hürde nicht unüberwindbar. Denn viele Länder hätten zwar auf dem Papier ein paar Fiskalregeln, würden diese in der Praxis aber gar nicht streng durchsetzen (was scheinbar als fundamentaler Unterschied zu Deutschland verstanden wird). Entsprechend heißt es weiter: "Das einzige Land mit de jure und de facto strenger Fiskalregel, das Teil der synthetischen Kontrollgruppe ist, ist die Schweiz. Bei Eliminierung der Schweiz aus der Kontrollgruppe verändern sich die Ergebnisse der Studie allerdings kaum." Dass ein Viertel der Kontrollgruppe, das nötig war, ein synthetisches Deutschland zu modellieren, einfach weggelassen werden kann, ohne dass sich die Ergebnisse ändern, wird hier nicht als Argument gegen, sondern für das Vorgehen der Forscher:innen um den als seriös geltenden Feld angeführt.

Zur Methodik aufgeblasene Scharlatanerie

Eine Fundamentalkritik an "zur Methodik aufgeblasener Scharlatanerie", als welche er Modellierungsbemühungen der neoklassischen Volkswirtschaftslehre einstuft, formulierte der Mathematikprofessor Claus Peter Ortlieb schon vor 20 Jahren. Er bemängelte insbesondere, dass oftmals "die eigenen ideologischen Vorurteile in mathematische Modelle gegossen und diese der Wirklichkeit einfach übergestülpt" würden. Gebe es etwa bei der Auswahl von Kenngrößen mehrere Möglichkeiten, "wird diejenige als gegeben postuliert, die gerade in die eigene Sichtweise und Argumentation passt, ohne Rücksicht auf ihre tatsächliche Bedeutung". Dass sich auf diese Weise keine Erkenntnisse über den Untersuchungsgegenstand gewinnen ließen, die über die eigenen Vorurteile hinausgehen, sei evident (Ortliebs Aufsatz "Markt-Märchen" ist hier nachzulesen).

In diesem Sinne folgt auf den scheinbar objektiv-wissenschaftlichen Befund schnell die politisch-ideologische Forderung. Bei Lars P. Feld ist es fast immer der gleiche Dreiklang: Regulierung abbauen, Sozialstaat verschlanken, Privatkapital aktivieren statt Staatsschulden machen. Wie einer von so vielen ist der frühere Sozialdemokrat aus seiner Partei ausgetreten, weil er von Hartz IV enttäuscht war. Feld ging allerdings, weil ihm die Reformen nicht weitreichend genug waren. Als wissenschaftlicher Berater in der Mindestlohn-Kommission mahnte er Zurückhaltung an, wenn der Staat mal wieder die Tarifautonomie im Niedriglohnsektor attackieren wollte. Seit 2022 übernimmt Feld das Ehrenamt, den Bundesfinanzminister in Fragen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu beraten. Da der Ökonomie-Professor bekanntermaßen ein erklärter Gegner ausufernder Staatsschulden ist, reagiert er etwas schnippisch, wenn er hört, dass beim aktuellen Haushaltsentwurf des Kabinetts getrickst worden sei: "Das stimmt einfach nicht."

Verfassungsrechtler mahnt Haushaltswahrheit an

Eine andere Interpretation des Zahlenwerks legt der Verfassungsrechtler Henning Tappe vor, der in der Wochenzeitung "Zeit" zu Wort kommt. Das Vorgehen der Bundesregierung sei seiner "Meinung nach mit dem Grundgesetz und dem Grundsatz der Haushaltswahrheit nicht zu vereinbaren". Konkret kritisiert er die Anwendung der sogenannten globalen Minderausgabe, die in Haushalten zwar nichts Unübliches ist – so darf damit gerechnet werden, dass nicht alle Ressorts ihr Gesamtbudget verbrutzeln und am Ende etwas Geld übrig bleibt. Doch Christian Lindner rechnet damit, dass irgendwie 17 Milliarden Euro übrig bleiben, während es ansonsten in der Geschichte der Bundesrepublik höchstens dreistellige Millionenbeträge waren.