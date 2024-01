Rechtsextremismus im Fußball: Nazis auf der Tribüne

Eine rechte Kehrtwende

Gegründet im Jahr 1992, stand Susanne Franke 2012 vor den Mitgliedern der Fan-Initiative, hat sich umgeguckt und gefragt: "Braucht's uns noch?" Heute, weitere zwölf Jahre später, muss sie enttäuscht feststellen: Es braucht sie tatsächlich noch beziehungsweise wieder. Auch die Bundeszentrale für politische Bildung erkannte in den 2000ern einen Rückgang von offenem Rechtsextremismus in den Stadien. Doch bereits 2016 sprach sie von einer "Kehrtwende" dieser Entwicklung.

Die Hooligan-Szene hat zwar stark an Zuspruch verloren, vor allem nach der WM 1998 in Frankreich, als deutsche Hooligans den Polizisten Daniel Nivel fast totgeschlagen haben. Doch ganz verschwunden aus den deutschen Stadien ist sie bis heute nicht, wissen die drei Expert:innen auf der Bühne. Dass rechte Tendenzen unter Fußballfans wieder zunehmen, dürfte wenig verwundern angesichts der gesamtgesellschaftlichen Situation: Laut Mitte-Studie 2022/23 hat jede zwölfte Person in Deutschland ein rechtsextremes Weltbild. Und so bleibt auch Stuttgart nicht verschont von geschmacklosen Aktionen: Die hiesige Fangruppierung "Crew36" zeigte Anfang 2023 im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen ein Banner mit der Aufschrift "Was haben Bremen und Freiburg gemeinsam? In den ersten 10 Reihen nur Fotzen!" Der VfB distanzierte sich daraufhin vom Gezeigten, mit der Fangruppe habe man darüber gesprochen.

Sexistische und rassistische Spruchbänder gibt es immer wieder, doch nicht in allen Städten findet man Fan-Initiativen wie die Schalker, die sich gegen Diskriminierung einsetzen. Die Aachen Ultras etwa zogen sich bereits 2013 aus dem Stadion zurück, weil sie ständig von rechtsextremen Fangruppen angegriffen worden waren. Franke berichtet von Hausbesuchen und Angriffen auf offener Straße. Und obwohl sich auch wegen der Arbeit der Fan-Initiative die Situation bei Schalke verbessert hat, "gibt es auch bei uns noch Homophobie", sagt Franke und korrigiert sich sofort. Homophobie wolle sie eigentlich nicht mehr sagen. "Phobie ist eine Krankheit, aber das ist Homofeindlichkeit, das sind einfach Arschlöcher."

Gelächter von den etwa 200 Menschen, die in das Cann gekommen sind, vor allem auch junge Leute. Joe Bauer, der Initiator des "Netzwerks gegen Rechts", will "Orte der Begegnung schaffen und aus der üblichen Blase rauskommen". Das ist dem Netzwerk im Cannstatter Jugendhaus offensichtlich gut gelungen.

Den Vereinen fehlt es am Willen

Eine besondere Rolle nimmt Felix Benneckenstein an diesem Abend auf der Bühne ein. Im Gegensatz zu Franke und Ruf war er nicht nur Beobachter, sondern Teil einer neonazistischen Fan-Szene. Das war damals, als er noch ein Nazi war, zwischen 2003 und 2011. Mit 14 Jahren kam der Erdinger in die dortige Naziszene, vor allem über Rechtsrock. Zum Teil war es Rebellion gegen seine Eltern, die ihren Kindern immer wieder sagten: "Ihr dürft alles sein, nur keine Nazis", erzählt der 37-Jährige. Ihn reizte die Oppositionsrolle, er wurde NPD-Mitglied und erlangte als Liedermacher Flex szeneweite Bekanntheit vor allem durch Auftritte bei bundesweiten Kameradschaftstreffen. Bis die Zweifel im Jahr 2011 überhandnahmen und er "nachts um vier mit fünf Promille" eine E-Mail an Exit schrieb, eine Initiative, die Menschen beim Ausstieg aus dem Rechtsextremismus unterstützt. Heute arbeitet er selbst für die Aussteigerhilfe Bayern.