KSC-Fanprojekt wird vorgeladen: Machtprobe ums Schweigerecht

Solidaritätsbekundung der Ultras beim Auswärtsspiel am 8. April in Nürnberg. Foto: privat

In Karlsruhe sehen die Fans die Vorladungen ihrer Sozialarbeiter:innen als "Dammbruch". Der Versuch, von ihnen Aussagen zu erzwingen, sei eine "deutliche Grenzüberschreitung", heißt es vom Fan-Dachverband Supporters Karlsruhe in einer Stellungnahme. "Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe schädigt wissentlich oder zumindest grob fahrlässig eine Institution, die in den letzten Jahren mitunter dafür gesorgt hat, das Verhältnis zwischen Fans und Polizei zu befrieden und die Eskalationsspirale nicht weiter drehen zu lassen."

Für Körenzig ist die Situation nicht neu. Schon 2010 geriet er ins Visier der Strafverfolgungsbehörden. Bei einem Auswärtsspiel in Fürth versuchten Anhänger des KSC zwei gegnerischen Fans die Schals zu entwenden. Dies scheiterte, allerdings ging beim Gerangel ein MP3-Player verloren, was die Geschädigten der Polizei meldeten. Körenzig versprach, das Gerät wieder zu organisieren, mit Erfolg. Nach dem Spiel nahm ihn die Polizei zwei Stunden in Gewahrsam, um die Täter zu ermitteln. Als sich Hunderte KSC-Fans weigerten, den Nachhauseweg ohne ihren Fanprojektleiter anzutreten, kam er wieder frei. Nur um eine Stunde später erneut von SEK-Beamten aus dem Bus gezogen und festgenommen zu werden. "Ich war insgesamt fünf Stunden eingesperrt", sagt Körenzig. Im Nachgang erhielt er eine Zeugenvorladung mit der Androhung einer Beugehaft. Er weigerte sich Angaben zu machen und musste ein Ordnungsgeld zahlen.

Arbeit im staatlichen Auftrag

"Man wird wegen der Ausübung des Berufs verfolgt, der auch vom Staat bezahlt wird", sagt Körenzig. Der Kontakt und die Begleitung der Fans sei Teil seiner Arbeit. "Ich bin kein zweiter Polizist." Jetzt drohe ihm eine Strafe, die er im schlimmsten Fall privat zahlen oder im Gefängnis absitzen müsse. Das Kultusministerium stellte auf Kontext-Anfrage klar, dass zwar Körenzigs Gehalt, nicht aber etwaige Ordnungsgelder vom Staat getragen würden. Körenzig wünscht sich vor allem Klarheit. "Das grundlegende Dilemma ist", sagt Anwältin Furmaniak, "dass Mitarbeiter:innen von Fanprojekten kein Zeugnisverweigerungsrecht gegenüber ihren Klient:innen haben, weil das von der Strafprozessordnung nicht vorgesehen ist." Sie und mehrere Verbände fordern, das Recht auf Schweigen auch auf die soziale Arbeit auszuweiten.

"Es ist ein Machtkampf, wer am längeren Hebel sitzt", sagt Körenzig zur drohenden rechtlichen Auseinandersetzung. Die Arbeit im Fanprojekt ist schon jetzt eingeschränkt. Eine Begleitung der Auswärtsfahrten durch das Fanprojekt lehnen die Fans nach den Vorladungen und den daraus resultierenden Unsicherheiten ab. Das Fanprojekt selbst hat die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden eingestellt.

Trotz der persönlichen Konsequenzen will Körenzig sich nicht einschüchtern lassen. Sollte die Staatsanwaltschaft an den Vorladungen festhalten, sagt er mit einem Lächeln, denke er schon über einen Alternativplan nach. "Oder ich mache einen auf Olaf Scholz und kann mich an nichts erinnern."