DFL und VfB: Ein anderer Fußball

Wir implementieren ein echtes Netz an Partnervereinen und coachen deren Coaches. Wir rekrutieren unsere Spieler aus dem eigenen Nachwuchs und aus dem Netzwerk an Partnervereinen der Region. Maximal drei ältere Spieler von anderswo können bei Bedarf dazugekauft werden. Um zusätzlichen Input zu liefern. Und Erfahrung. Es könnte so einfach sein. Und so attraktiv auch für vielleicht sogar ausschließlich regionale Sponsoren, die nicht ihr Geld in Organisationen pumpen wollen, die genau das machen, was alle anderen auch machen. Nur vielleicht noch schlechter. Wenn ein großer Club wie der VfB sich zu einem solchen Konzept bekennt und dieses dann auch konsequent umsetzt – ist da nicht riesiges Medienecho quasi garantiert?

Lasst Kinder umsonst ins Stadion. Investiert in die Nachwuchszentren, in die Partnervereine, in die Ausbildung der Jugendlichen zu besseren Spielern. Und zu besseren Menschen. Und weicht nicht ab von diesem Weg, auch wenn es sportlich mal nicht so gut läuft. Wer, wenn nicht Ihr, könnte das machen, mit Eurer Strahlkraft und Eurer Bekanntheit, mit Eurem Wissen, mit Euren Kapazitäten? Vor allem aber: Macht, was Ihr sagt. Seid ehrlich und respektvoll, lebt einen weniger aggressiven Umgang miteinander vor, dann wird, angenehmer Nebeneffekt, auch in den Kurven weniger Aggression herrschen. Macht den anderen Fußball. In Stuttgart. Wie in einer Oase. Das wäre wirklich ein Ding.

Weiter oben habe ich von den "Herren Fußballprofis" geschrieben. Es ist zu hoffen, dass die Damen Fußballerinnen das alles anders hinbekommen. Besser hinbekommen. Wenn möglich, sollten sie sich lösen von den Verbänden FIFA und DFB. Vielleicht ist es dafür noch nicht zu spät ...