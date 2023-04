Das Wettern der Woche: Meine Sorgen, deine Sorgen

Als Leser einer der größten Tageszeitungen in unserer Stadt erhalte ich regelmäßig Werbebeilagen aller Art. Bekanntlich werden die Nachrichtenteile immer dürftiger: Da gibt's so gut wie nix von Kultur und kaum mehr Tipps für Veranstaltungen. Meine Zeitung bringt mal eben 130 Gramm auf die Goldwaage – dagegen wiegen die klimafeindlichen Anbiederungen aller Art schwerer und fast das Doppelte. Besonders unangenehm fallen einem naturgemäß die auf Hochglanz polierten Druckwerke auf, unnütz und fett wie ein SUV, die den Nachrichtenteil sinnhaft ergänzen. Abgelöst werden derlei Botschaften ab und an durch Sparangebote und Schnäppchen, häppchengerecht zubereitet und auf schwäbische Hausfrau getrimmt.

Für dieses "Wettern" hole ich, ganz aktuell und schnell, das heutige "Extrablatt für die Leser dieser Zeitung" aus dem Mülleimer der Geschichte: eine blonde, lachende Germanin auf der Titelseite, dazu die Freiheitsstatue neben den erbärmlichen Resten unberührter Nordseeinseln. Damit ist jetzt Schluss, denn die MSC Euribia kommt angedieselt. Angepriesen wird die Reise als Anmache für ein "erstes Kreuzfahrt-Erlebnis" (mein erster Kuss), ideal selbst für kleines Geld: 598 Euro tät' der Schwindel kosten, und ich hätt' auch noch 310 Euro gespart. Bei zehn Reisen 3.100 Euro.

Solche Schnäppchenpreise müssten doch sofort misstrauisch machen – aber dass einem in der profitorientierten Marktwirtschaft nichts geschenkt wird, ist offenbar den meisten Menschen völlig neu. Meine Sorgen möcht' ich haben!

Doch was sind schon die Verführungen kleiner Leute gegen die echten Sorgen der Reichen und Schönen? Nehmen wir die Commerzbank, die in diesen Tagen ihre Karten auf den Tisch knallt und auch die Risiken für den ganz gewöhnlichen Kapitalisten anspricht – Sorgen, Risiken, Gefahren, von denen ein gewöhnlicher Kreuzfahrtschiffer nicht mal zu alpträumen wagt. Geschäftsberichte müssen auch Risiken benennen, logisch. Und so zählt die Commerzbank alles das an den fünf Fingern einer Hand auf, was passieren könnte, wenn was passieren tät'. Sorry, aber dazu zählt nun mal auch ein taktischer Atomanschlag auf Frankfurt. Oder der Zerfall der Eurozone – weiß man's? Oder der "Ausfall" eines oder mehrerer anderer großer europäischer Länder, ein Ausfall der USA, der Zusammenbruch von Finanzmärkten bis hin zum Bank-Run oder Cyberattacken. Ausfall heißt schlicht Systemversagen.

Die "Welt" dramatisiert mal wieder und kommentiert den Commerzbank-Bericht am 17.4.2023 so: "Den eben noch reichlich bevölkerten Opernplatz versengt eine viele Tausend Grad heiße Feuerblase, eine gigantische Druckwelle fegt die umliegenden Hochhäuser wie Dominosteine hinweg, und wenige Minuten später steigt über der Frankfurter Innenstadt ein Atompilz auf. Was klingt wie ein allzu apokalyptischer Film, ist offenbar ein durchaus ernst zu nehmendes Szenario. Jedenfalls für die Commerzbank."

Also Kinder, jetzt kommt der Sommer – da redet man doch nicht von Atomkrieg. Nicht mal im Spaß und erst recht nicht in Geschäftsberichten.



Peter Grohmann ist Kabarettist und Koordinator des Bürgerprojekts Die AnStifter. Alle Wettern-Videos gibt es hier zum Nachgucken.