Das Wettern der Woche: Küsst die Faschisten!*

Manche habe schon schwäbische Albträume, wenn sie nur den Namen Sahra Wagenknecht hören. Andere wieder können nicht mehr einschlafen, weil sie fürchten, Sahra würde über Nacht Kanzlerin werden und Antje Vollmer Kulturstaatssekretärin. "Sind die denn wie der Scholz von allen demokratischen Geistern verlassen?", tät' meine Omi Glimbzsch aus Zittau jetzt fragen – und gleich wieder einen Rückzieher machen: "Ich hab' schon Pferde kotzen sehen!"

Von Alice Schwarzer reden die weißen alten Männer verständlicherweise nicht – die hat bei ihnen in der Vergangenheit schon genug Unheil angerichtet. Aber vom Chinesen! Und der hat dieser Tage ein peinliches Statement abgeliefert, so die Vordenker. Er geht so weit, sogar zu einem Waffenstillstand (!) und zu Verhandlungen (!!) im Ukraine-Krieg aufzurufen. Man fasst sich an den Kopf und denkt: Geht's noch?

Der 12-Punkte-Plan der Maoisten ist eine Art Geheimpapier und wegen der weitgehend vorherrschenden Pressefreiheit bei uns fast nirgends komplett und vor allem unkommentiert nachzulesen. Mit Recht! Denn wer traut schon den Lesekundigen unserer Tage? Aber auch die Analphabeten ohne Migrationshintergrund werden zunehmend unsicher. Ihre Sorgen wandern bis hoch hinauf nach Luxemburg und fragen dort den Privatsender verzweifelt: "Kann ich mich bei Produkten aus China anstecken?" Ja, und wie!

In der Präambel des Nordatlantikvertrages bekennen sich die Nato-Mitglieder erfreulicherweise und wörtlich "zu Frieden, Demokratie, Freiheit und der Herrschaft des Rechts". Da ist es gut zu wissen, dass Indien noch nicht Mitglied der Nato ist. Keine Chance trotz Scholz für Modi. Der Kanzler hat bei seinem Besuch gewissermaßen die Faschisten geküsst und Indien in den Adelsstand erhoben. Im Kontext mit den Ausschreitungen in Gujarat 2002 unter unserem Freund Modi gab es schwerste Verbrechen wie Vergewaltigungen, Verstümmelungen und Kindsmord, ohne dass die von Modi geführte Regierung des Bundesstaats eingriff und die Pogrome polizeilich unterband.

Modi ist ein treuer Freund von Gewalt und Terror, ist Nationalist und Rassist. Er mag die Andersgläubigen nicht, nicht die Andersdenkenden und nicht die Demokratie. Da ist er sich vermutlich mit Putin einig. Aber wir brauchen nun mal neue Absatzmärkte und junge, kluge Inder mit guten Zähnen (weniger die Inderinnen, wegen der Schwangerschaftsabbrüche), wir brauchen Fachkräfte, Spezialisten, idealerweise bereits komplett ausgebildet – so wie Modi Putin braucht: Beide freuen sich über die gemeinsame indisch-russische Produktion von Kalaschnikows. Je mehr, je besser.

* Kurt Tucholsky, Rosen auf den Weg gestreut: Küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft, 1931.



Peter Grohmann ist Kabarettist und Koordinator des Bürgerprojekts Die AnStifter. Alle Wettern-Videos gibt es hier zum Nachgucken.