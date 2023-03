Das Wettern der Woche: Päpste, Pornos und Penunzen

Lieber Franziskus, alles Gute zum zehnten Jahrestag Deines Pontifikats. Nein, ich hätt' nie gedacht, dass Du so lange durchhältst! Und nein, wir sind uns nicht immer einig, ich bin tagsüber ungläubig und der Priestermangel juckt mich nicht. Aber Deine sozialrevolutionären Thesen gehen mir runter wie die frische Butter vom Wochenmarkt in Trastevere! Okay, in der SPD könntste damit keine Karriere mehr machen.

Neulich überraschte mich die Nachricht, dass die Katholische Kirche Deutschlands größte Arbeitgeberin überhaupt ist – da musste ich sofort an die vielen Menschen denken, die für 'n Appel und 'n Ei und weniger als Gotteslohn Gutes tun und keine Zeit zum Beten haben, weil z.B. in Alten- und Pflegeheimen für alle Pflege- und Dienstleistungen, für alle Geräte und Produkte – also für jeden Handgriff – schriftliche Dokumentationen vorgeschrieben sind. Jetzt fehlen 500.000 Pflegekräfte, und morgen werden es noch mehr sein, weil die Arbeit beim Aldi an der Kasse entspannender ist, wenn auch genauso gewerkschaftsfrei.

Die Pflegekräfte könnten sich mit den 80.000 fehlenden Busfahrern zusammenschließen und gemeinsam mit den fehlenden 10.000 Jugend- und Arbeitsrichtern zum Protestlabor vor dem Kanzleramt marschieren. Vielleicht treffen sie unterwegs ja die Kindergärtnerinnen und Bademeister, die Klempner, Klofrauen, Lehrerinnen und Abonnenten, die bei den Tageszeitungen wegrennen und sich aus ihrer Verantwortung für die Pressefreiheit stehlen.

Egal jetzt: Wohlhabende brauchen keine Pflege, sie sind länger gesund, und wenn's irgendwo klemmt, fliegen sie nach China. Die traditionelle chinesische Medizin ist berühmt für ihren Nichtsnutz. Die eher ärmeren Schichten holen sich eine Maria 2.0 aus Polen, obwohl Ukrainerinnen preiswerter sind. Franzl, ich weiß, dass Deine Kirche wenig bis gar nix von dieser Zwei-Punkt-Null hält und der eine oder andere Tête-à-Tête diese aufsässigen Schwestern am liebsten mit Haut und Haaren verbrennen würde. Ist aber noch verboten.

Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert, behauptet meine Omi Glimbzsch aus Zittau. Das Zitat hat sie bei Erich Mielke oder Diether Dehm (oder doch Christian Lindner?) geklaut, die sich alle auf ihrem synodalen Weg verirrt haben und "in eine frömmlerische Haltung verfallen, die so süßlich, so abstoßend ist, weil sie so zuckersüß ist, diese Versuchung", meinte der römische Kirchenfeldherr und zieht weiterhin gegen die Dogmatiker, Sektierer und Fanatiker zu Felde. Ach, Priester sollte man werden, da mangelt's und da wär' man sicher vor dem größten Bankenkollaps seit der Finanzkrise und den fast sechs Millionen Waffenbesitzern vor meiner Haustür.



Peter Grohmann ist Kabarettist und Koordinator des Bürgerprojekts Die AnStifter. Alle Wettern-Videos gibt es hier zum Nachgucken.