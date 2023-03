Abseits im Stadion: Kaum zu glauben

Es ist ganz und gar wunderbar, wenn die ganze Kurve tobt. Wenn sie die eigene Mannschaft anfeuert und immer auch ein bisschen sich selbst feiert. Es ist pure Gänsehaut, wenn das ganze Stadion (minus Gästefans) das eigene Lied singt. Beim VfB haben wir leider kein Lied oder versuchen gerade etwas bemüht, eines zu etablieren. Aber dass die Gegner, Mannschaft und Anhänger, immer "Schweine" sein müssen oder "Fotzen", der Schiedsrichter immer mindestens ein "Arschloch", das erschließt sich mir nicht. Reicht da nicht ein "Idiot" für die normalen Fehlentscheidungen, und das "Arschloch" nur für ganz eklatante Irrtümer, sammermal: unberechtigte Foulelfmeter gegen die eigene Mannschaft?

Diese Aggressivität und Feindseligkeit, das muss doch nicht sein. Genauso wenig wie das ständige Gerotze der Spieler. Machen das die Hockey-Leute auch? Die Beachvolleyballer, Faustballer, Footballer, Rugbymenschen?

Und wo ich Footballer schreibe: Warum können die Leute beim American Football im College oder in der NFL, wo es noch um so viel mehr Geld geht als in der Fußball-Bundesliga, warum können also die Leute dort in allen möglichen Trikots kommen, mit Mützen egal welcher Clubs oder Colleges – und es gibt keine Blocktrennung, es werden die gegnerischen Lager nicht von berittener Polizei getrennt, in Sonderzügen separiert angefahren. Nach dem Spiel müssen sie in "ihrem" Block bleiben, bis die anderen weg sind, erst dann dürfen sie mit Polizeieskorte zum Bahnhof in ihren Zug, den sie dann natürlich besoffen zerlegen und andere Fahrgäste anpöbeln? Sind die Amerikanerinnen und Amerikaner denn bessere Menschen? Friedliebendere, weniger aggressive? Verzeihen Sie bitte, dass ich an dieser Stelle kurz heiser lache.

Wer sind die Vorbilder?

Das Gehabe viel zu vieler Zuschauender in den Fußballstadien ist ätzend. Vielleicht liegt es daran, dass die Leute, wegen derer man ins Stadion geht, auch häufig ätzend sind. Und unfair. Das ständige Simulieren stärkster Schmerzen. Die vielen Rudelbildungen, das gockelhafte Brusthaarduell hier und da, das Gerotze immer und überall. Bei den aktiven Fußballern scheint klar, warum die das so machen: Die sehen es seit frühester Jugend so und nicht anders. Bei ihren Idolen, den Stars, den Bundesligaprofis und Nationalspielern. Die machen einfach das, was ihre Idole auch machen, so lange, bis sie selber landesweite Idole sind. Jeder, der in der Bundesliga kickt, der hat doch seit der E-Jugend in jedem Spiel fünf bis zehn Tore geschossen. Der wird angehimmelt und beneidet, seit er sechs Jahre alt war. Der ist immer der Star, immer der ganz besondere Typ. Und orientiert sich selbst immer nur an denen, die dort angelangt sind, wo er hin will. Aber die pöbelnden "Fans"? Orientieren die sich alle an gewalttätigen faschistischen Anhängern von Lazio Rom? Oder an englischen Hooligans der 1970er-Jahre? Oder an Berliner Clans aus zeitgenössischen TV-Serien?