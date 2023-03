Immobilienmarkt in Stuttgart: Ein lebenswertes Zuhause

Vor dem Amtsgericht bekommen die Geraces vollumfänglich Recht. Der Fensterbauer zum Beispiel hätte mindestens eine Woche und nicht nur Tage vor seinem Besuch angekündigt werden müssen, anderes sei dem Mieter nicht zuzumuten. Auch die Kündigungen greifen nicht, weil sie keine ordentlichen Kündigungsgründe enthalten. Die Räumung findet nicht statt.

Die Protectum widerspricht dem Urteil, der Fall landet vor dem Landgericht. Das die Kündigung sowieso als unwirksam ansieht, weil die sich auf einen Haufen vorangegangener Abmahnungen stützt. Denn wer abmahnt, will ja Besserung und muss auch die Chance auf eine solche lassen. Nach der mündlichen Verhandlung im Februar 2022 zieht die Protectum die Räumungsklage zurück.

Elf Abmahnungen von der Immobilienfirma

Abmahnungen haben sie insgesamt elf von der Immobilienfirma bekommen. Sandra Gerace hat dem Makler, der die Wohnung bei Verkaufsportalen einstellen will, beispielsweise nicht erlaubt, Fotos zu machen. Das Gericht urteilte: in Fotos nicht einzuwilligen, sei Geraces gutes Recht. Es geht um Blumenkübel am Balkon, die eventuell Schäden an der Fassade verursachen würde. Die Kübel hängen da seit 15 Jahren, sagen die Geraces, mit Filz unter den Haken, die auf der Balkonbrüstung aufliegen, "so wie man das ja auch macht". Bei ihrem ersten Besuch im Haus fanden die Leute der Protectum die noch "wunderschön", erinnert sich Sandra Gerace.

Sie ist mittlerweile Profi in Sachen Mietrecht. Jeder Brief, jedes Schreiben ist ordentlich abgeheftet. Kurz darauf steht ihre Wohnung bei Immobilienscout24 im Netz zum Verkauf. Drei Zimmer, 61 Quadratmeter, 369.000 Euro. Immer wieder kommen Interessenten, um die Wohnung anzuschauen. Angela Gerace ist jetzt Teil einer "Wertanlage".

Auch andere Wohnungen in den Obergeschossen werden im Netz angeboten, in Zimmer aufgeteilt. Ein 20 Quadratmeter großer Raum, der bei Angela Gerace das Schlafzimmer ist, für 900 Euro im Monat. Mit nur einer Wohnung in dem Haus lassen sich so insgesamt mehr als 2.000 Euro monatlich einnehmen.

Ende März 2022 kommt erneut eine Kündigung. Begründung: Angela Gerace hat am 8. Oktober 1970 einen sogenannten Kettenmietvertrag unterschrieben. Heißt: Wenn keiner kündigt, verlängert der sich stillschweigend immer um drei Monate. Damit, so interpretiert der Anwalt der Protectum, handle es sich um ein befristetes Mietverhältnis.

Nun findet sich aber bei den drei Monaten Kündigungsrecht im Vertrag noch ein Sternchen, das seinerseits auf andere Kündigungsfristen verweist. Und weil das alles nicht eindeutig ist, sind die Geraces und ihre engagierte Anwältin der Meinung, es handle sich um einen unbefristeten Vertrag.

Befristeter oder unbefristeter Vertrag?

Vor dem Amtsgericht treffen sich beide Parteien Ende Februar 2023 wieder. Sandra Gerace vertritt ihre Mutter, der der ganze Stress auf die Gesundheit schlägt. Ihr gegenüber sitzt der Prokurist der Protectum, ein junger Mann Mitte dreißig. Auch er will nicht mit Kontext sprechen.

Der Richter sagt in der Verhandlung, er habe einen ganzen Nachmittag im Archiv verbracht und sich tief in alte Akten zu diesem alten Mietvertrag eingelesen. Die Kündigung, befindet er letztlich, sei unwirksam, der Vertrag unbefristet, die Klage abgewiesen.

Sandra Gerace schießen Tränen in die Augen. Sie umarmt ihre Anwältin, ruft ihre Mutter an, die es erst nicht glauben will. Gewonnen.

Der Verkauf der Wohnungen in der Reinsburgstraße scheint nicht so gut geklappt zu haben. Manche sind verkauft, die Zimmervermietungen sind bisher nicht zustande gekommen. Die, in denen noch Altmieter wohnen, hat der Prokurist der Protectum an seine Schwester und seinen Schwager verkauft, andere gehören nun ihm selbst und seiner Frau. Auch die Wohnung von Angela Gerace. In fünf Jahren kann er ihr wegen Eigenbedarfs kündigen.