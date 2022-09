Vonovia stößt ab: Zigtausend Zuhause im Ausverkauf

Einen Wermutstropfen erwähnte Nopper in seinem Schreiben. Demnach habe das zuständige Vonovia-Vorstandsmitglied die Landeshauptstadt wissen lassen, dass der Konzern nicht sein gesamtes Portfolio in Stuttgart veräußern wolle, "vielmehr sollen wohl allenfalls einzelne 'Restanten' verkauft werden". Ob und in welchem Umfang es in Stuttgart zu Wohnungsverkäufen kommen werde, sei noch nicht entschieden.

Mittlerweile hat sich der Nebel weiter gelichtet. Am Wochenende betonte Vonovia-Vorstandsvorsitzender Rolf Buch gegenüber der "Börsen-Zeitung", dass der Konzern sein Wachstum künftig auch durch externe Investoren finanzieren will. "Die alte Art der Akquisitionsfinanzierung, also Ausgabe neuer Aktien, verbietet sich bei dem niedrigen Aktienkurs", so Buch. Künftig wolle man Partner an den Immobiliengeschäften beteiligen. Das neue Kooperationsmodell will der Konzernchef mit bestehenden Portfolios testen. Es gehe um die rund 20.000 Wohnungen in Baden-Württemberg sowie rund 40.000 Wohnungen in Schweden, sagte Buch. Als Partner kämen langfristige Kapitalsammelstellen in Betracht, etwa Pensionsfonds, Versicherungen und Staatsfonds. "Wir brauchen jemanden, der auch in Zukunft große Mengen Kapital bewegen kann", sagte Buch dem Blatt.

Vonovia sagt, man wolle niemand rausschmeißen

Zufall oder nicht: Am Wochenende erschien auch in der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) ein Interview mit dem Vonovia-Boss. Darin konkretisierte er, welche Immobilien zum Verkauf stehen. "Das sind zum einen Wohnungen in Eigentumsgemeinschaften, zum anderen einzelne Immobilien in guten Lagen großer Städte, mit zahlungskräftiger Klientel." Auf Kontext-Nachfrage betont ein Konzernsprecher: "Unsere Quartiere und deren Entwicklungen sind davon nicht betroffen. Denn dort haben wir unsere Stärken." Der Verkauf aller Wohnungen in Stuttgart sei nicht beabsichtigt. "Die geplanten Verkäufe ermöglichen weiteres Wachstum und einen Abbau der Schulden", so der Sprecher. Zur Einordnung merkt er an, dass Vonovia seit dem Börsengang im Jahr 2013 bereits mehr als 110.000 Wohnungen verkauft habe.

In der SZ präsentierte Buch den Konzern als verantwortungsvollen Vermieter. Man werde niemanden aus der Wohnung werfen, falls Strom und Gas nicht mehr bezahlt werden könnten: "In der Corona-Pandemie haben wir das auch so gehandhabt und damit gute Erfahrungen gemacht. Die Menschen wollen ja ihre Miete bezahlen", so Buch. Aufgabe des Konzerns könne aber nur sein, die Lage kurzfristig zu beruhigen. Die grundlegende Lösung für die Bewältigung der Energiekrise müssten allerdings Politik und Gesellschaft finden. "Unsere Mieter sind zumindest bis ins erste Quartal vor der Preisexplosion geschützt, weil wir das Gas rechtzeitig eingekauft haben", so Buch. Auf Kontext-Nachfrage betont der Konzernsprecher, dass man die Absicht der Bundesregierung für ein befristetes Kündigungsmoratorium unterstütze. Man werde gemeinsam eine Lösung finden, wenn jemand Probleme bei der Zahlung hoher Heiz- und Warmwasserkosten habe.