Vonovia und Deutsche Wohnen: Fusions-Kontrollverlust?

In der Mietbevölkerung genießen die Fusionskandidaten nicht den besten Ruf. Demonstration in Stuttgart, April 2019.

Zu diesem Schluss kam das Bundeskartellamt bereits im Jahr 2015. Damals hatte Vonovia schon einmal versucht, den Konkurrenten Deutsche Wohnen zu schlucken, was letztlich scheiterte. Die Kartellbehörde hatte seinerzeit aufgrund der räumlichen Tätigkeitsschwerpunkte der beteiligten Unternehmen Marktermittlungen bei mittel- bis niedrigpreisigen Mietwohnungssegmenten in Berlin, Bingen am Rhein, Dresden, Kiel und Laatzen sowie in der Gemeinde Wustermark durchgeführt.

Dabei ergaben sich für die Behörde keine Hinweise auf eine kritisch zu bewertende Konzentration des Wohnungsangebots im Falle einer Fusion. "In allen Regionen sind aber Privatvermieter, kommunale Wohnungsunternehmen, Wohnungsbaugenossenschaften sowie weitere gewerbliche Anbieter so stark vertreten, dass eine marktbeherrschende Stellung von Vonovia oder eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs im Sinne des Kartellrechts nicht zu erwarten war", begründete Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts, die damalige Fusionsfreigabe schon in der ersten Prüfphase, die innerhalb eines Monats nach Antrag zu bescheiden ist. Das Bundeskartellamt verzichtete aufgrund der Eindeutigkeit der Markterkundung, das tiefergehende Hauptprüfverfahren einzuleiten, das vier Monate ab Eingang einer vollständigen Fusionsanmeldung Zeit gibt.

Soziale Aspekte spielen bei Fusionen keine Rolle

Berücksichtigt hatte das Bundeskartellamt damals auch die gesetzlichen Regelungen zum Mieterschutz, die in den betroffenen Ländern und Kommunen teilweise durch weitere Verordnungen ergänzt werden. Dadurch seien gerade bei einem Eigentümerwechsel Mieterhöhungen nur unter strengen Voraussetzungen möglich, was in die Überprüfung miteinfloss. Dass Vonovia und Deutsche Wohnen in der Vergangenheit immer wieder in die Schlagzeilen gerieten, etwa durch rechtswidrige Mietpreisaufschläge , fehlerhafte Nebenkostenabrechnungen oder mangelnde Instandsetzungen, spielt jedoch bei der Fusionskontrolle keine Rolle. Soziale Aspekte, auch wenn es für Betroffene zynisch klingt, darf das Bundeskartellamts laut Gesetz in der Prüfphase nicht berücksichtigen. Einschreiten dürfen in solchen Fällen die Kartellbehörden auch auf Länderebene frühestens nach vollzogener Fusion. Die Behörden besitzen dafür eine sogenannte Missbrauchsaufsicht.

Betont bemühten sich die Konzernchefs von Vonovia und Deutsche Wohnen bei Bekanntgabe der Fusionsabsicht in der vergangenen Woche, Ängste vor einem "unersättlichen Immobilienhai" zu zerstreuen. Quasi als Geste ihres guten Willens boten sie dem Berliner Senat rund 20.000 Wohnungen in der Hauptstadt zum Kauf an. Als Kaufpreis wurden zwei Milliarden Euro geschätzt – was das Angebot nicht nur als gute Tat, sondern auch als Refinanzierung des Fusionsdeals erscheinen lässt.

Dennoch kann es der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) eigentlich nicht ablehnen. Denn damit biete die Fusion der Bundeshauptstadt die Chance, Wohnungen in der Größenordnung einer eigenen Wohnungsgesellschaft in kommunales Eigentum zu übernehmen, freute sich Müller. Mehr Wohnungen in kommunaler Hand eröffneten auch mehr Einfluss auf sozialverträgliche Mieten. Momentan verfügt Berlin über 340.000 kommunale Wohnungen, was knapp ein Fünftel des Mietwohnungsbestands ist. Der rot-rot-grüne Senat peilt einen kommunalen Bestand von 400.000 Einheiten an.

Beim Kartellamt liegt noch kein Antrag vor

Doch solange das Bundeskartellamts sein Plazet nicht gegeben hat, bleibt alles in nassen Tüchern. Bislang hüllt sich das Bonner Amt in striktes Schweigen. Pressesprecher Kay Weidner will sich auf Anfrage nicht äußern. Außer, dass "uns bisher kein Antrag zur Fusionsgenehmigung vorliegt."

Käme es für Vonovia und Deutsche Wohnen zum Worst Case, also einem Fusionsverbot, bliebe als "letzter Strohhalm", eine Ministererlaubnis zu beantragen. Berühmtes Beispiel hierfür ist die Erlaubnis von Sigmar Gabriel (SPD) vom März 2016 für die Einzelhandelsriesen Edeka und Kaiser's Tengelmann. Das Bundeskartellamt hatte im April 2015 noch eine Übernahme untersagt, weil es eine zu große Marktmacht des neuen Konzerns befürchtete. Gabriel als damaliger Bundeswirtschaftsminister nannte für seinen gesetzlichen Ermessensspielraum den Gemeinwohlgrund, da es um die Sicherung von 8.000 bis 16.000 Arbeitsplätze ginge. Das Oberverwaltungsgericht Düsseldorf setzte Gabriels Erlaubnis jedoch wegen vermuteter Befangenheit vorläufig außer Kraft. Nach einem juristischem Hickhack wurden dann doch die zuletzt bundesweit mehr als 550 Kaiser's Filialen Anfang 2017 von Edeka übernommen. Bis April 2017 wurden 64 Filialen vereinbarungsgemäß an den Konkurrenten REWE weiterveräußert.

Dessen ungeachtet läuft in Berlin noch bis zum 25. Juni die Unterschriftensammlung für ein Volksbegehren zur Enteignung von Deutsche Wohnen und Co.. Immobilien-Unternehmen, die mehr als 3.000 Wohnungen halten, sollen verstaatlicht werden. Betroffen wären insgesamt 240.000 Wohnungen. Bis heute wurden rund 200.000 Unterschriften gesammelt, von denen aber viele ungültig sind. Das Quorum liegt bei 175.000 Unterzeichnenden. Wird es erreicht, können die Berliner dann parallel zur Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl am 26. September abstimmen. Allerdings dürfte eine Enteignungsentscheidung auf hohe verfassungsrechtliche Hürden treffen.