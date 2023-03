Grüne: Liebesgrüße aus dem Ruhestand

Daneben diskutieren die beiden Formationen, die sich auch personell überschneiden, zum Beispiel über Lützerath – und die "Vert Realos" distanzieren sich von jenen Mandats- und Funktionsträger:innen der Partei einschließlich der Grünen Jugend, die vor Ort demonstriert haben. In einem Papier über die Idee eines sozialen Pflichtdienst wird der Verdacht geäußert, die Repräsentant:innen der Grünen hätten vor ihrer schnellen pauschalen Zurückweisung nicht wirklich nachgedacht. Oder: Rezzo Schlauch beklagt, mit der Niederlage von Ex-Wissenschaftsministerin Theresia Bauer bei der Oberbürgermeister-Wahl in Heidelberg hätten die Grünen "ihren Exodus von den OB-Sesseln der wichtigsten Städte im Land" fortgesetzt. Zudem orakelt er über die Zeit ohne den grünen Übervater Winfried Kretschmann. Da nämlich werde die Partei den Fahrstuhl in die tiefer liegenden Stockwerke und womöglich in die Opposition nehmen, "wenn nur noch das möglichst nah an der Partei orientierte grün-glatte Profil der zur Wahl stehenden Kandidaten/innen sichtbar wird und politische Diversität innerhalb des grünen Parteispektrums und streitbare Kreativität weggebügelt werden".

Vielleicht geht es aber gar nicht um streitbare Kreativität, sondern um ein ganz großes Missverständnis, um Hol- und um Bringschuld. Hendrik Auhagen, der 71-jährige Ex-Lehrer vom Kreisverband Konstanz, bemängelt den Niedergang der innergrünen Debattenkultur in der realen Welt, sieht ein großes Bedürfnis nach differenziertem Austausch, den die gegenwärtige Parteirealität nicht genug oder gar nicht biete.

Die Landesvorsitzende rät zum Telefon

Das aber will die grüne Landesvorsitzende Lena Schwelling, nicht Teil des erlauchten Kreises, so nicht stehen lassen. Sehr wohl würden "die relevanten Themen und die Herausforderungen der Zeit" breit debattiert, aber ganz offensichtlich nicht dort, wo sich "Vert Realos" und andere bevorzugt treffen. Die Notwendigkeit, von sich aus aktiv zu werden, kann die 30-Jährige ganz und gar nicht erkennen: "Alle haben meine Handynummer." Wer Gesprächsbedarf habe, könne sie jederzeit kontaktieren. Ursula Eid wiederum, die frühere Nürtinger Bundestagsabgeordnete, sieht gerade in der gegenwärtig heiß diskutieren Flüchtlingspolitik durchaus eine Bringschuld der Parteispitze. Ihr Ortsvereinsvorsitzender habe sich an die Landesvorsitzende gewandt und sie aufgefordert, eine Debatte zu organisieren: "Eine Reaktion kenne ich nicht."