Die grün-schwarze Landesregierung: Im Realitätstest

Bei der Umsetzung zentraler Themen hinkt Baden-Württembergs Landesregierung ihren Ankündigungen hinterher. Alleingänge der Schwarzen sind an der Tagesordnung und die Grünen sind gut beschäftigt mit eigenen Fehlern.

Viele Versprechen aus dem gemeinsamen Sondierungspapier vom Frühjahr 2021 bleiben bislang unerfüllt. Dabei war dieses Dokument für die Union die Eintrittskarte in die neuerliche Koaition. Worauf es ankommen soll bis 2026 steht, also schwarz auf weiß da zu lesen. Und reicht vom Ausbau der Erneuerbaren Energien über Garantien für den ÖPNV bis zur Umverteilung von Lehrkräften zugunsten der Schulen an sozialen Brennpunkten. "Wir setzen dabei auf Vertrauen, Verlässlichkeit und die Fähigkeit, in die Breite der Gesellschaft hineinzuwirken", hoffte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), für den die Verankerung der CDU in Kreisen und Kommunen mit den Ausschlag gab, das alte Bündnis fortzusetzen, anstatt die allseits erwartete Ampelkoalition mit SPD und FDP zu schmieden.