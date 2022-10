Polizei und Fußballfans: Franzosen im Visier

Rechtsanwältin Angela Furmaniak, hier auf einer Demonstration gegen die Verschärfung des Polizeigesetzes am 13. Juli 2019 in Stuttgart. Foto: Jens Volle

"Natürlich haben wir Fragen des Datenschutzes im Blick gehabt", sagt der Dehoga-Sprecher. "Die Weitergabe der Information der Polizei an unsere Mitgliedsbetriebe ist aus unserer Sicht keine Aufforderung, gegen Datenschutzbestimmungen zu verstoßen. Es geht ja nicht darum, dass Daten weitergegeben werden, die Rückschlüsse auf einzelne Personen liefern, sondern es geht darum, die Information über Gruppenbuchungen weiterzugeben und der Polizei ein Lagebild zu erleichtern."

Die Dehoga-Argumentation ähnelt derjenigen der Freiburger Polizei. Das Einchecken im Hotel funktioniert allerdings nur mit der Angabe von persönlichen Daten. Und weil zur gleichen Zeit auch andere französische Gäste im Hotel eingecheckt hatten, geriet einer von ihnen dann in den Fokus der Polizei – qua nationaler Zugehörigkeit. Furmaniak rät den französischen Fans, Eingaben beim Landesdatenschutzbeauftragten Stefan Brink zu machen und wünscht sich von diesem ein deutliches Wort.

Die Corrillo Ultras hatten die Übernachtungsbetriebe aufgefordert, der Anfrage der Freiburger Polizei und ihrer Geschäftsführung nicht nachzukommen und sich an der Kriminalisierung französischer Gäste nicht zu beteiligen. Wie viele Betriebe tatsächlich französische Gästegruppen gemeldet haben, bleibt unklar. Die Polizei erklärt auf Anfrage lediglich: "Einige Meldungen sind eingegangen. Eine genaue Anzahl können wir aus polizeitaktischen Gründen nicht nennen." Teilweise hätten Hotelbetreiber auch um Schutz und Beratung durch die Polizei gebeten, da sie offenbar verunsichert gewesen seien und sich um die übrigen Hotelgäste Sorgen gemacht hätten. Ob die Verunsicherung eventuell auch durch das große Polizeiaufgebot in der Stadt befeuert wurde?

Feldversuche mit Fußballfans

Fußballfans eilt auf jeden Fall oft kein guter Ruf voraus. Die Szene ist geradezu ein Experimentierfeld für polizeiliche Einsatztaktiken und Maßnahmen und die behördliche Datenerhebung. In Freiburg wurden in der Vergangenheit Fußballfans mit Aufenthaltsverboten für weite Teile der Stadt belegt, zudem wurde Fans die Auflage gemacht, sich an Auswärtsspieltagen auf dem Polizeirevier zu melden. Beides kippte das ortsansässige Verwaltungsgericht später als rechtswidrig. Anwältin Furmaniak ist insbesondere für Fans des VFB Stuttgart aktiv – wofür sich diese 2019 mit einem riesigen Transparent im Stadion bedankten: "Seit 10 Jahren unsere Speerspitze gegen Repression! Danke Angela." Sie führt aus, dass das Vorgehen der Freiburger Polizei sich in die "normale" Repression, die Fußballfans jeden Spieltag erleben müssen, einreihe.

Laut Furmaniak sei es durchaus üblich, dass die Polizei zum Beispiel bei Busunternehmen anfrage, um Reisepläne von bestimmten Fangruppierungen zu erfahren. "Die Qualität der Maßnahme in Freiburg ist aber noch einmal eine andere Hausnummer." Auch die Corrillos schreiben auf ihrer Website: "Der hier stattfindende massive Eingriff in die Privatsphäre französischer Reisender stellt nur ein weiteres Kapitel in der langen Liste unverhältnismäßiger Maßnahmen der Polizei Freiburg gegenüber Fußballfans dar."

Die Freiburger Polizei war indessen äußerst bemüht, die Einschätzung zu zerstreuen, sie habe sich nicht gastfreundlich verhalten. Als Beleg führt sie einen Tweet an, den ein französischer User verfasst hat: "Die Polizei hat den Fanmarsch vorbildlich gemanaged – ein Gefühl von Sicherheit, Dialog, Lächeln. Das habe ich in Frankreich noch nie gesehen." Auch der Hotel-und Gaststättenverband will nicht den Eindruck vermitteln, dass Französ:innen künftig wegbleiben sollen. "Soyez bienvenus", erklärt daher Dehoga-Sprecher Daniel Ohl. "Die französischen Gäste sind uns selbstverständlich hochwillkommen." Es sei nicht um Vorverurteilung, sondern um ein sicheres und harmonisches Sportereignis gegangen.

Martin Endemann von den Football Supporters berichtet aus zahlreichen Gesprächen, dass Deutschland von vielen europäischen Fans als Land gesehen wird, in dem Dinge für gewöhnlich gut organisiert seien und alles korrekt ablaufe. Die Anfrage an den Dehoga, um ihr Reiseverhalten nachzuvollziehen, sei deshalb für französische Fans eine Enttäuschung. Endemann erklärt: "Es wäre mir neu, dass es zum Auftrag des Dehoga gehörte, sich um die Sicherheit und Harmonie im Rahmen von Fußballspielen zu sorgen. Inwieweit, wie behauptet, nicht gegen Datenschutzbestimmungen verstoßen wurde beziehungsweise ob tatsächlich keine personengebundenen Daten übermittelt wurden, werden wir und unsere französischen Mitglieder versuchen, feststellen zu lassen." Im Übrigen habe er gerade gesehen, dass nächste Woche die Internationalen Mineralien- und Fossilientage in der Messe Freiburg stattfinden. "Da frage ich mich jetzt schon, ob der Dehoga Freiburg dann ebenfalls alle seine Betriebe anschreiben wird, doch bitte Hotelbuchungen von Mineralien- und Fossiliensammlern der Polizei zu melden, um einen sicheren und harmonischen Ablauf der Messe zu gewährleisten."