KSC-Fanprojekt: Kein Gefängnis, aber Unsicherheit

Für die Betroffenen und alle Fanprojekte ist diese Entscheidung aber nur ein schwacher Trost. Zum einen will die Staatsanwaltschaft prüfen, ob sie in diesem Fall ein Verfahren wegen des Verdachts der Strafvereitelung eröffnen wird. Zum anderen bleibt eine grundlegende Frage der Arbeit von Fanprojekten unbeantwortet: Sollten sich Fan-Sozialarbeiter:innen auch wie Jurist:innen, Journalist:innen oder Pfarrer:innen auf ein Zeugnisverweigerungsrecht berufen dürfen?

Innerhalb der Sozialen Arbeit können das bislang nur Beschäftigte in der Drogenhilfe oder in der Schwangerschaftsberatung. Das "Bündnis für ein Zeugnisverweigerungsrecht in der Sozialen Arbeit" arbeitet seit Langem an einer Erweiterung des Schweigerechts auf weitere Berufsgruppen. Neben der AWO oder der GEW sind in dem Bündnis verschiedene Bundesarbeitsgemeinschaften sozialarbeiterischer Einrichtungen vertreten. "Es ist absurd, dass die Staatsanwaltschaft hier keine Ruhe geben will", sagt Matthias Stein, Sprecher des Bündnisses zur Ankündigung möglicher neuer Ermittlungen gegen die Karlsruher Fanprojekt-Mitarbeiter:innen. Hier solle "offenkundig ein Exempel statuiert werden", dass die Soziale Arbeit im Ganzen gefährde.

Auch die Kommission Fans und Fankulturen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Deutschen Fußball-Liga (DFL) hat sich intensiv mit den Vorgängen rund um das Fanprojekt Karlsruhe befasst. "Ein gutes und stabiles Vertrauensverhältnis zwischen Fans und Mitarbeitenden der Fanprojekte ist von elementarer Bedeutung", warnt deren Vorsitzender Martin Fröhlich vor einem Vertrauensverlust für Fanprojekte durch die Ermittlungen.