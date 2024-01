Untersuchungsausschuss Polizeiaffäre BW: Unangenehme Inhalte

Nicht alle wollen Einblicke geben

Bei Krauss' Vernehmung in der Januar-Sitzung des Ausschusses zog er allerdings den Vorhang unerwartet weit beiseite. Denn der Grüne, der es vom Streifenbeamten bis zum Polizeichef von Tübingen brachte, verortet seit seiner Ernennung "eine gefährliche Kultur der gegenseitigen Unterstützung und Beförderung". Ein Knackpunkt in der gesamten Verwaltung sei, zitiert ihn dpa, dass nur die Beurteilungsnote zähle, um auf einen bestimmten Dienstposten zu kommen. Fachkompetenz spiele keine Rolle. 1.800 Interviews mit Beamt:innen will er führen, ein Drittel hat er hinter sich – nicht nur bei der Polizei, in Feuerwehren oder der Verwaltung, auch in den Regierungspräsidien. Im Sommer 2024 will er ein Maßnahmepaket vorschlagen können und versuchen, die Zahl von Abhängigkeitsverhältnissen zu verringern. Boris Weirauch (SPD) lobt nach der Vernehmung "die richtigen Ansätze", eine Einschätzung, die keineswegs auf alle bisherigen Zeugenauftritte zutreffe.

Und auf kommende sicherlich auch nicht. Denn gerade Vertreter der Polizeihierarchie – wie der Freiburger Präsident Frank Semling – verspürten bisher nicht das Bedürfnis, tatsächlich Einblicke in den Alltag von Besetzungen und Beförderungen zu geben. Oder dazu, wie Abhängigkeiten entstehen und wie sie vermieden werden könnten. Hier kommt die vom Innenministerium so hoch gelegte Latte der Geheimhaltungsbedürftigkeit ins Spiel. Denn Semling dürfen bestimmte Erkenntnisse nicht in öffentlicher Sitzung vorgehalten werden. "Ein Untersuchungsausschuss muss aber für Transparenz sorgen können", sagt Goll, "sonst kann er seiner Verantwortung nicht gerecht werden."

Geheimhaltung hat Tradition

Schon im ersten Untersuchungsausschuss zu den Verbindungen des "Nationalsozialistischen Untergrund" (NSU) nach Baden-Württemberg war Mitte des vergangenen Jahrzehnts der Rechtsanwalt Bernd von Heintschel-Heinegg beauftragt worden, Akten im Oberlandesgericht München und im Bundesinnenministerium auf ihre Bedeutung für die Ausschussarbeit zu sichten. Er legte nicht nur eine lange Liste relevanter Dokumente vor, sondern auch digitale Missstände bei den Ermittlungsbehörden offen, insbesondere im Landesamt für Verfassungsschutz. Die Aktensichtung sei – gelinde gesagt – problematisch gewesen, tadelt der Abschlussbericht, "weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei jeder Frage einer Person oder einer Organisation im Grunde genommen sämtliche Akten mit der Hand durchsehen müssten". Längst ist die elektronische Aktenführung ausgebaut, die bundesweite Zusammenarbeit zwischen den Ämtern gestaltet sich aber bis heute ziemlich kompliziert.