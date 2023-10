Polizeiskandal Baden-Württemberg: Fremdscham für die Führungsebene

Nach dem Personalgespräch am 12. November 2021 endet der Abend für Renner und eine jüngere Kollegin in einer Kneipe. Der genaue Ablauf ist vor Gericht umstritten. Im Juli 2023 folgt vor dem Stuttgarter Landgericht ein Freispruch vom Vorwurf der sexuellen Nötigung: Aussage stand gegen Aussage, die Staatsanwaltschaft geht aktuell in Revision.

Die öffentliche Verhandlung in erster Instanz war eine Schlammschlacht. Die "Bild" schöpfte aus den Vollen und breitete genüsslich die schmutzigen Details über Renners angebliches XXX-Verhalten aus. Für den Beamten prägte das Boulevard-Blatt dabei einen Begriff, der eine Berufsbezeichnung mit einem Geschlechtsteil verknüpft, und den verschiedene Medien aufgegriffen haben. So auch Kontext in einer Kolumne von Elena Wolf.

Teuer wurde die Berichterstattung zum Fall bislang allerdings nicht für die "Bild", sondern für Kontext. Es folgte eine Abmahnung und ein Beschluss des Hamburger Landgerichts im Sinne der Renners. Neben dem "Bild"-Begriff, der uns (und bislang nur uns) verboten wurde, dürfen wir bestimmte Aussagen nicht mehr verbreiten. Daher an dieser Stelle keine Silbe mehr über Schlüpfriges, versprochen! Stattdessen wollen wir den Blick auf den strukturellen Machtmissbrauch lenken, der überhaupt erst ermöglicht, dass ein Renner zum IdP wird.

Man kennt sich, man hilft sich

Der Aufstieg in Windeseile bis ins oberste Amt von Baden-Württembergs Polizei lag nämlich nicht allein an herausragenden Qualifikationen. Vielmehr wurde er entscheidend begünstigt durch ein Netzwerk von Sympathisant:innen in den Schaltzentren der politischen Macht: Renner war der Wunschkandidat einflussreicher CDU-Funktionäre. Eigentlich sollen Beamt:innenposten an den oder die Bestgeeignete vergeben werden, strikt nach Eignung. Im Fall Renners gab es keine Konkurrenz um das Amt – weil alle potenziellen Mitbewerber:innen im Vorfeld über die Aussichtslosigkeit ihrer Kandidatur informiert worden waren, unter anderem von Polizeipräsidentin Hinz persönlich.

Geredet wird schon lange darüber, dass die Postenvergabe bei der Polizei trotz formaler Gewaltenteilung auch mal politisch gefärbt erfolgt. Aber meist hinter verschlossener Tür. Der Fall Renner sowie das merkwürdige Verhalten von dessen oberstem Dienstherrn, Innenminister Thomas Strobl, CDU, erzürnte die Opposition im Landtag dann doch so sehr, dass derzeit die Beförderungspraxis bei der Landespolizei insgesamt auf dem Prüfstand steht. Wohl noch mindestens bis 2024 prüft ein Untersuchungsausschuss in stundenlangen Vernehmungen, wer warum und wie Karriere gemacht hat. In Renners Fall ging es insbesondere ab 2017, unter Minister Thomas Strobl, steil bergauf. Erst wurde er als stellvertretender Landeskriminaldirektor ans Innenministerium berufen. Schon zwei Jahre später, also 2019, folgte der Aufstieg zum stellvertretenden Präsidenten des Landeskriminalamts (LKA). Und schließlich, nur wenige Monate danach, die Beförderung zum IdP.

Abgesehen von angeblichem Verhalten schien dabei zumindest Renners fachliche Eignung lange Zeit unumstritten – bis Ex-LKA-Präsident Ralf Michelfelder als Zeuge im Untersuchungsausschuss auftrat. Der betonte, er sei damals strikt dagegen gewesen, dass Renner zu seinem Stellvertreter wird. "Jeden wichtigen Vorgang, der über seinen Tisch ging, musste ich nochmals überprüfen und korrigieren", schilderte Michelfelder die Zusammenarbeit. Die Entscheidung für Renner sei in seinen Augen ein "Sicherheitsrisiko" gewesen. Dass Renner schließlich mit der Bestnote bewertet wurde und kurz darauf zum Inspekteur der Polizei befördert wurde, könne er nicht nachvollziehen. Er sei bei dieser Beurteilung jedenfalls nicht einbezogen worden.

Der Bock bleibt Gärtner

Vergeben hat die Bestnote Detlef Werner, Renners Vorgänger als IdP. Über den Auswahlprozess sagte Werner im Ausschuss: "Es wurde kein Gespräch mit mir geführt, wer es werden soll." Stattdessen habe ihm Präsidentin Hinz die Entscheidung verkündet und eine Beurteilung bestellt. "Es war aus meiner Sicht geplant: Er wird es", so der Zeuge Werner, der sich nach eigenen Angaben fremdschämt für seinen Nachfolger und sich von dessen Führungsstil entschieden distanziert.