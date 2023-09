Kontext vor Gericht: Über Geschlechtsteile darf nicht geschrieben werden

Andreas Renner, der suspendierte Inspekteur der Polizei in Baden-Württemberg, ist juristisch gegen eine Kolumne in Kontext vorgegangen. Und hat vom Landgericht Hamburg Recht bekommen. Für uns bedeutet das: Wir müssen zahlen.

Per einstweiliger Verfügung des Landgerichts Hamburg wurde Kontext am vergangenen Donnerstag, 21. September, ein schon beinahe stehender Begriff untersagt, den die "Bild"-Zeitung erfunden und etwa 50 Mal verwendet hat, und den wir, wie auch andere Medien, in der Folge übernommen haben. Er verbindet den medizinischen Fachbegriff für das männliche Geschlechtsteil mit einer schlichten Berufsbezeichnung. Der Kontext untersagte Begriff ist seit Monaten fester Bestandteil der Diskussion in der Landeshauptstadt rund um Andreas Renner, den ehemals ranghöchsten und nun suspendierten Polizisten Baden-Württembergs.

Für uns bedeutet das zunächst: Wir müssen zahlen. Insgesamt etwa 6.000 Euro. Nachdem wir berichtet hatten, dass wir vor Gericht gezogen worden sind, hatten bereits einige Leser:innen bekundet, uns im schlechtesten Fall zu unterstützen – nun würden wir uns freuen, wenn wir die Strafzahlung nicht alleine stemmen müssen. Hier können Sie für unsere Arbeit spenden.