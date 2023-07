CDU und Polizeiaffäre: "Irreparabel beschädigt"

Trotzdem sehen die Grünen weiteren Informationsbedarf. Kursorisch, heißt es, habe der Innenminister das Kabinett über die Neuerungen informiert. Details seien offen. Zum Beispiel dazu, wie die angekündigte "Neuaufstellung des Landespolizeipräsidiums" aussehen wird ohne den Posten des IdP. Dieses Amt sieht auch Oliver Hildenbrand, der grüne Fraktionsvize und Obmann im Untersuchungsausschuss, "irreparabel beschädigt". Und fügt hinzu: dass das Innenministerium mit diesem Maßnahmenpaket noch lange nicht am Ziel sei, sondern lediglich "auf dem richtigen Weg". Noch nie in ihrer Geschichte habe sich die Polizei im Land so selbstkritisch und intensiv mit sich selbst befasst, und schon allein das "ist ein Wert an sich".

Was Krauss machen soll, ist unklar

Ebenfalls grüne Zustimmung erfährt die Einrichtung der Stabsstelle mit Jörg Krauss an der Spitze. Der hat seit 1976 Erfahrung im Polizeidienst, ab 2013 war er als Spitzenbeamter im Staatsministerium tätig und ging vor wenigen Monaten als Amtschef des Finanzministeriums in Pension. Mit einem neuen Job hat er offenbar nicht gerechnet. Er habe sich, sagt der Grüne am gestrigen Dienstag bei der überraschenden Präsentation, "in meiner Euphorie über den Eintritt in den Ruhestand offensichtlich zu viele Streuobstwiesen zugelegt". Strobl überschüttete ihn mit lauter warmen Worten, rühmt angesichts der Karrierestationen den Blick über den Tellerrand hinaus. Man spüre nach wenigen Minuten, wie "bescheiden, demütig und stets zugewandt" Krauss sei, "mit einem klarem Koordinaten- und Wertekreuz". Und konfrontiert mit riesigen Erwartungen vor allem in der Polizei selber.