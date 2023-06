CDU und Polizeiaffäre: Strobls Aufpasser

Vier Innenminister hat Blenke erlebt. Der erste – Thomas Schäuble (CDU) – zählte zu seinen Mentoren. Die Entwicklung der Wahlergebnisse im Wahlkreis Calw steht jedoch exemplarisch für den Niedergang der Südwest-CDU: Vor 22 Jahren fuhr der frühere Gemeinde- und Kreisrat gut 46 Prozent der Stimmen ein, am Wahlabend 2021 musste er lange zittern um sein Direktmandat, das er schließlich mit weniger als 29 Prozent verteidigte. Bei vielen Themen ist er ein konservativer Hardliner, lehnt Heroinabgabe an Schwerstabhängige ebenso ab wie die anonyme Kennzeichnungspflicht von Polizeikräften bei Großeinsätzen. Immer wieder komplett daneben lag er mit allzu optimistischen Prognosen zum Wiederaufstieg der Partei nach dem Machtverlust an die Grünen. 2021 blieb die Hoffnung unerfüllt, Platz eins in Baden-Württemberg zurückzuerobern. Davon, was er von Koalitionspartner hält, machte der gebürtige Ludwigshafener im Wahlkampf kein Hehl. In seinen Reden nennt er die Grünen eine "zutiefst linke Partei".

Im Innenministerium soll er nun Strobl unter die Arme greifen. In der Fraktion allerdings hat Blenke ein bemerkenswert großes Loch gerissen. Denn sein Wechsel ist mitauslösend für die jüngsten, überraschenden Unwuchten in Manuel Hagels Truppe: Die turnusmäßige Bestätigung des Fraktionschefs lief aus dem Ruder. Von 95 Prozent Zustimmung zu Beginn der Legislaturperiode, als Hagel seinen Vorgänger Wolfgang Reinhardt beiseite räumte, ist er jetzt auf 75 Prozent abgesackt – acht von 41 Abgeordnete stimmten mit Nein, zwei enthielten sich. Dabei wollte der bis dahin stets als starker Mann gerühmte Hoffnungsträger doch eigentlich auf dem Weg zur Spitzenkandidatur 2026 beim Parteitag im November Strobl im Landesvorsitz ablösen.

Jetzt muss der Nachfolger vor den U-Ausschuss

Ob und wie sehr Blenke vor seinem Löscheinsatz im Innenministerium noch in der Fraktion gebraucht worden wäre, wird sich am 10. Juli bei der nächsten Sitzung des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Besetzungs- und Beförderungspraxis bei der Polizei und der Brief-Affäre des Innenministers zeigen. Denn dann muss der Schorndorfer CDU-Landtagsneuling Christian Gehring in den Zeugenstand. Grund: Der frühere LKA-Präsident Ralf Michelfelder hatte ihn jüngst vor dem Gremium bezichtigt, Unterstellungen über ihn verbreitet zu haben. Offenbar mit dem Ziel, Michelfelders Aussage im Untersuchungsausschuss unglaubwürdig wirken zu lassen. Immerhin war bekannt, dass der Spitzenbeamte ein scharfer Kritiker der fachlichen Fähigkeiten von Andreas Renner war, dem Inspekteur der Polizei, der wegen des Vorwurfs sexueller Übergriffe vom Dienst suspendiert ist und deswegen gerade vor Gericht steht. Und dass er, Michelfelder, bereit ist, über die Schwächen Renners zum Beispiel im operativen Bereich im Ausschuss Klartext zu reden.