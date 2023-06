Polizei-Skandal und Thomas Strobl: Angezählt

Sekt-Runden im baden-württembergischen Innenministerium sind ab sofort Geschichte. Jedenfalls wenn Polizeibeamt:innen beteiligt sind. Dass so ein Verbot infolge des Skandals um Polizeiinspekteur Andreas Renner ausgesprochen werden musste, gehört zu den kleineren Problemen von Innenminister Thomas Strobl (CDU).

Abgekämpft steht Baden-Württembergs Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz vor einer Kamera und erbittet Unterstützung. Allerdings bei den Falschen, denn ihre Durchhalteparolen ("Wir, die Polizei") richten sich an alle fast 30.000 Beamt:innen im Land. Die sollen jetzt auf einmal ganz oben gefällte Entscheidungen mittragen, sie sollen zusammenstehen, sich nicht schlechtreden lassen und mithelfen, dass die Kritik an der Polizei nicht mehr so viel öffentliche Aufmerksamkeit erfährt. Im Dienst und privat, so klagt die 50-Jährige, werden Kollegen und Kolleginnen auf den Prozess gegen den wegen des Verdachts sexueller Nötigung suspendierten Inspekteur der Polizei (IdP) angesprochen mit der Frage: "Was ist denn da bei euch los?" Fast flehentlich verlangt sie, durchzuhalten und gemeinsam das in den Blick zu nehmen, "was richtig gut bei uns läuft und was wir bereits erreicht haben". Irgendwann, so Hinz' Parole, hört der Sturm auch auf, "irgendwann kommen wieder ruhigere Zeiten".

Wäre es nach ihrer CDU gegangen, hätten die längst begonnen. Denn ursprünglich träumte der kleinere der beiden Koalitionspartner den schönen Traum, all das Missliche in Windeseile ausräumen zu können und den vor einem Jahr eingesetzten Untersuchungsausschuss rund um die Beförderungspraxis bei der Polizei schnell wieder beenden zu können. "Eine unbestimmte Zeitspanne von mehreren Monaten ist mit uns nicht zu machen", so Fraktionsgeschäftsführer Andreas Deuschle Anfang Juni 2022.