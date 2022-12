Strobl und der Untersuchungsausschuss: Polizeikarriere mit politischer Hilfe

Innenminister Thomas Strobl wollte einen ganz bestimmen Beamten zum ranghöchsten Polizisten im Land ernannt sehen, prompt wurde sein Wunsch erfüllt. Die Beförderung des inzwischen suspendierten Inspekteurs Andreas Renner steht für eine erstaunliche Blitzkarriere.

Dietrich Moser von Filseck trägt den Namen eines von den Habsburgern in den Freiherrenstand erhobenen alten württembergischen Adelsgeschlechts. Der ehemalige Leiter des Personalmanagements der Landespolizei genießt einen Ruf wie Donnerhall und wird auch von seinen obersten Dienstherren gerühmt als Kapazität in Personalfragen. Nun hat von Filseck vor dem Untersuchungsausschuss ausgesagt, der aufklären soll, welche Rolle das Innenministerium bei Beförderungen und beim Verdacht der sexuellen Belästigung innerhalb der Polizei innehatte. Mittlerweile sind Sitzungen des U-Ausschusses bis in den Sommer 2023 terminiert. In der achten Sitzung am vergangenen Montag ist eine breite Spur in einer Welt der Mauscheleien und Günstlingswirtschaft gelegt worden.

Zunächst hatte der Ausschuss sich mit dem heiklen Thema der heimlichen Weitergabe eines Anwaltschreibens von Strobl an Franz Feyder von den "Stuttgarter Nachrichten" befasst. Schon dabei und bei den damit verbundenen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hofften die Strategen in der CDU darauf, dass die ganze Story sich als zu kompliziert erwiese, um eine gefährliche Erregungsschwelle zu erreichen. Kompliziert ist auch das nächste Thema rund um den geplanten Aufstieg von Polizist:innen in gutdotierte Führungsfunktionen. Viele Details müssen zuerst durchdrungen und dann bewertet werden. Zum Beispiel, wieso der spätere Inspekteur der Polizei (IdP) Andreas Renner schon 2019 vorbei an anderen Bewerber:innen Vizepräsident im Landeskriminalamt werden konnte – entgegen sogar den Vorstellungen des damaligen LKA-Präsidenten und trotz einer schlechteren Benotung als die potentiellen Konkurrent:innen.