Strobls Bote: Fernspäher Franz

Wie immer in solchen Fällen ist Vorsicht vor finalen Urteilen geboten. Nur eines ist sicher: ein No Name ist Franz Feyder nicht. Um so erstaunlicher, dass er nirgendwo steht. Keine Zeitung – außer der taz – schreibt, wer der Überbringer von Strobls Botschaft ist. Stets ist die Rede von einem Journalisten, einem Reporter, einem Redakteur, gegen den ermittelt wird. Wie er heißt, für wen er arbeitet, Fehlanzeige. Und dabei ist er der Auslöser der Aufregung um Wolfgang Schäubles Schwiegersohn, die sich in den Presseorganen entlädt. Sie sind voll mit der "Strobl-Affäre", die Opposition fordert seinen Rücktritt und wütet gegen den grünen MP Winfried Kretschmann, der seinen schwarzen Vize partout nicht entlassen will.

Das Leitmedium ist in diesem Fall die "Stuttgarter Zeitung" (StZ) innerhalb der Stuttgarter Zeitungsnachrichten (StZN). Sie zielt auf den Kopf des Innenministers. Und das schafft intern Probleme. Schließlich ist es ein Teil des Gesamtbilds, dass Feyder als Mitarbeiter eines Medienkonzerns, der partiell Strobls Rücktritt will, mit dem Gejagten auf der Anklagebank sitzt. Als Kollateralschaden sozusagen. Das ist öffentlich schwer zu vermitteln und im Innern Grund für aufgerissene Gräben, die mühsam zugeschüttet schienen. Bis 2016, bis zur Zwangsfusion der beiden Redaktionen von StZ und StN, haben sie sich selbst in der Kantine nicht an einen Tisch gehockt. Danach hat sich die stramm organisierte Reisinger-Truppe durchgesetzt, zähneknirschend ertragen von der aufgeriebenen StZ-Gruppe, der im Nahkampf nur der zweite Platz blieb.

Der Nahkampf findet jetzt zwischen StZ und StN statt

Jetzt schlägt die Stunde der Revanche. Feyder ist von der Causa Strobl abgezogen. Angesichts der Ermittlungen sei es dem Kollegen aus "klar ersichtlichen journalistisch-ethischen Gründen" leider nicht möglich, weiter über den Fall zu berichten, teilt Rainer Feuerstein von der StN-Chefredaktion am 23. Mai auf Anfrage mit. Eine "sehr erfahrene" Kollegin aus der Gemeinschaftsredaktion habe dieses Thema für die Nachrichten übernommen. Dass es sich um eine Redakteurin der StZ handelt, sagt er nicht, den Konflikt kommentieren mag er nicht. Dazu zählt auch ein Leitartikel Feyders, der sich kritisch mit der Berichterstattung im Schwesterblatt beschäftigt. Er soll von der StZ-Chefredaktion gekippt worden sein, während Kollege Reisinger sich in der Kur vom Kampf erholte.