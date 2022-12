Tagebuch "Krieg und Frieden": Memoiren ohne Grenzen

Zwischen den Gesprächen auf der Bühne sorgten Beiträge aus dem Sammelband, vorgelesen von der Übersetzerin und taz-Reporterin Gaby Coldewey, für exemplarische Einblicke in die Lebensrealität der Autor:innen. "Familie auf Distanz" betitelte der aus Donezk Stammende Roman Huba seinen Tagebucheintrag vom 27. April 2022. Er erzählt, wie sich Verwandtschaftsbeziehungen in Krisen- und Kriegszeiten verkomplizieren, vor allem wenn ein Teil der Familie auf russischem und der andere auf ukrainischem Boden lebt. "Es fing damit an, dass man bei vorsichtigen Anrufen feststellen musste, dass man anscheinend unterschiedliches Fernsehen schaut" und man plötzlich merke, dass die einen von Faschisten, die anderen von einer Revolution auf dem Euromajdan sprachen. Klare Folge von Propaganda, meinten die Podiumsgäste. Das Beispiel zeige auch: "Dieser Krieg hat bereits 2014 begonnen", sagte Coldewey.

"Kreativität durch Widerständigkeit"

Geschrieben wurde von der Front, aus den Kellern, auf der Flucht, aus dem Exil, aus Wohnungen in Moskau und in Minsk. Das Geschriebene handelt von zerbrochenen Freundschaften, Scham, Ängsten, Erinnerungen an die Sowjetzeit und der Frage, wie man Kindern den Krieg erklärt. "Mama, wann kann ich mich zum Schlafengehen endlich wieder ausziehen?", in einem kurzen Film lesen alle Autor:innen einen eigenen Ausschnitt aus dem Tagebuch vor. "Mama, ich will, dass das Böse stirbt."

"Müssen Russen sich schuldig fühlen?", fragt sich die russische Autorin Olga Lizunkova im März 2022. Der Alltag in St. Petersburg erinnert sie an die üblen Gestalten aus Harry Potter: "Die Dementoren sind ihrem märchenhaften Gefängnis entkommen, und es bleibt kein Tropfen Freude übrig." Stattdessen: "Alle hassen uns."