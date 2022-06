Diskussion mit ukrainischen Schüler:innen: Information als Waffe

In schnell herabperlenden ukrainischen Worten spricht die Journalistin, die Ende Februar aus ihrer Heimatstadt Odessa nach Gerlingen geflohen ist, von ukrainischen Medien und den Gesetzen, die deren Freiheit schützen sollen. Ich verstehe kein Ukrainisch, deshalb versuche ich, in der englischen Übersetzung des Vortrags mitzulesen, die Anna Kupriy mir vorher geschickt hat. "Pressefreiheit ist eines der Hauptcharakteristika einer modernen demokratischen Gesellschaft", steht dort. Die ukrainische Verfassung verbiete Zensur und Eingriffe in die Arbeit von Journalist:innen. Niemand solle kontrollieren können, was veröffentlicht wird – zumindest in der Theorie. In der Rangliste der Pressefreiheit rangiere die Ukraine aktuell nur auf Platz 106 von 180.

Die meisten Schüler:innen lauschen ruhig, manchmal nicken sie zustimmend, bleiben aber zunächst stumm. Einigen wird es irgendwann ungemütlich auf der Bank, sie wechseln die Position oder zücken doch kurz das Handy, wenn sie sich unbeobachtet fühlen – Schule eben. Kupriy nennt Beispiele ukrainischer Fernsehsender, die die Selenskyj-Regierung erst Anfang Mai ohne juristische Begründung verboten habe. Die 47-Jährige erwähnt die Maidan-Proteste im Jahr 2014, während derer Pressevertreter:innen absichtlich angegriffen worden seien, dann zählt sie einige der seit dem 24. Februar auf ukrainischem Boden getöteten, teils internationalen Journalist:innen auf.

Die Schüler:innen tauen auf

Als es konkreter und aktueller wird, schalten sich mehrere Schüler:innen ein. Erst sind ihre Redebeiträge vorsichtig, dann stellen sie mehr und mehr Fragen und diskutieren sowohl untereinander als auch mit Anna Kupriy. Einige, die bisher unkonzentriert schienen, legen die Handys weg, blicken auf und hören den Mitschüler:innen zu. Kupriy erklärt hinterher, dass es schnell nicht mehr nur um journalistisches Arbeiten, sondern auch um staatliche Propaganda auf russischer und ukrainischer Seite ging, um politische Entscheidungen und um soziale Medien. "Wir haben darüber gesprochen, ob Propaganda in Kriegszeiten auch einem 'guten Zweck' dienen kann", sagt die Journalistin. "Und die Schüler:innen haben überlegt, welche der Blogger:innen und öffentlichen Meinungsmacher:innen in der Ukraine vertrauensvolle Quellen sind."