Ukrainische Schüler:innen in Stuttgart: "Sagt stopp, wenn ihr traurig werdet"

Auch Valeria Maksimova, eine Lehrerin aus Kiew, begleitet unsere Tour. Als der Krieg begann, war sie im Urlaub. Als sie von Frankfurt nach Kiew zurückfliegen wollte, war Krieg und ihr Flug gestrichen. Ihr Vater arbeitet für TK Elevator in Rottweil und seine Kolleg:innen boten ihre Hilfe an. Schnell wurde ihr ein Job als Lehrerin angeboten. Orientalistik hat die junge Frau studiert, dann auf Linguistik gewechselt, vier Jahre lang arbeitete sie an einer Schule in der Ukraine. "Das kommt mir jetzt zugute", sagt Valeria Maksimova.

Immer wieder übernimmt sie das Mikrophon, um zu übersetzen. Es ist ein lustiger Sprachenmix, an den die geflüchteten Ukrainer:innen sich hier in Deutschland schnell gewöhnen. In unserer Gruppe wird bei dieser Tour munter durcheinandergeredet: Die Stadtführerin Janka Kluge spricht deutsch, der Kontext-Fotograf Jens Volle englisch, und Valeria Maksimova übersetzt beide Sprachen ins Ukrainische. Doch vor allem braucht es die Übersetzung für diese historische Exkursion. Die jungen Menschen sprechen längst in verschiedenen Sprachen miteinander, switchen sofort ins Englische, das alle auf einem Konversationslevel beherrschen.