Wir begrüßen Anna Kupriy als Autorin bei Kontext. Die Journalistin aus Odessa brennt darauf, denen eine Stimme zu geben, die wie sie geflohen sind vor dem Krieg in der Ukraine, und den vielen, die noch dort sind. In den Bunkern, im Bombardement, in der ungewissen Situation mitten im Krieg. Mit vielen von ihnen steht sie in täglichem Kontakt. Es drängt sie, in Worte zu fassen, was sie erleben und erleiden, ob an den Bahnhöfen in Deutschland oder in den Bunkern der Ukraine.

"Hunderte menschliche Gesichter und menschliches Leben, über all das musst du schreiben, um der Welt zu zeigen, was hier passiert", beschreibt sie ihre Motivation in ihrem ersten Artikel für Kontext, mit dem Titel "Zertrümmerte Hoffnungen". Zwanzig Jahre lang hat sie in Odessa mit Kamera und Mikrofon die Geschichten ihrer Stadt eingefangen, nun schreibt sie im Exil in Gerlingen. "Ich freue mich sehr, hier arbeiten zu können", sagt sie bei ihren Besuchen in der Redaktion. Und wir freuen uns, sie als Autorin gewonnen zu haben. Welcome, Anna.