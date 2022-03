Muhterem Aras: "Nach der Wahrheit graben"

Die Präsidentin des Landtags will, dass das Parlament ein klares Signal aussendet: Für JournalistInnen und Kulturschaffende, die aus Russland, Belarus und der Ukraine geflohen sind. "Diese Stimmen dürfen nicht verstummen", so Muhterem Aras im Gespräch mit Kontext.

Frau Aras, beim Menschenrechtspreis in Esslingen haben Sie das Schutzprogramm für JournalistInnen und Kulturschaffende angesprochen, die aus Russland, Belarus und der Ukraine fliehen. Das ist Ihnen eine Herzensangelegenheit. Warum?

Mir ist es wichtig, dass die Stimmen der geflüchteten Medien- und Kulturschaffenden nicht verstummen. Dass diese Menschen, die so wichtig sind für eine Gesellschaft, hier nicht nur ein Dach über dem Kopf bekommen, sondern dass sie hier bei uns auch als Journalistinnen und Journalisten und Kulturschaffende weiterarbeiten können, dass sie hier eine Perspektive bekommen. Wenn man sieht, unter welchen Bedingungen unter Lukaschenko in Belarus und unter Putin in Russland Journalistinnen und Journalisten arbeiten müssen und es trotzdem so viel Mut gibt, nach der Wahrheit zu graben, dann sollten wir das in Baden-Württemberg unterstützen. Eine kritische Berichterstattung ist das Fundament jeder freien, demokratischen Gesellschaft.

Wie kann das aussehen?

Mir geht es ganz konkret um die Weiterentwicklung der Arbeitsmöglichkeiten dieser Menschen. Etwa durch Stipendien. Das ist das Signal, das vom dem Landtag ausgehen sollte: Wir tun etwas, dass diese kritischen Stimmen nicht verstummen. Wir schätzen ihren Mut und ihre aufklärerische Arbeit. Warum kann Putin in Russland schalten und walten wie er will? Weil er die Medien vorher einkassiert hat, weil er die Zivilgesellschaft mit seinen Repressionen und Desinformationen so eingeschüchtert hat. Weil die Propagandamaschine funktioniert.

Wie ist der Stand der Debatte?

Ich führe derzeit weitere Gespräche im Landtag sowie mit den zuständigen Ministerien im Land und im Bund. Und ich bekomme parteiübergreifend große Zustimmung. Denn für ein solches Schutzprogramm braucht man einen Etat. Und wenn der bewilligt ist, dann kommt die konkrete Umsetzung.

Zuerst der Etat also und dann überlegen Sie, was Sie vorhaben?

Wir wissen schon sehr genau, was wir vorhaben. Im Land verfügt beispielsweise das Ministerium für Wissenschaft und Kunst über vielfältige Erfahrungen mit Stipendien und anderen Programmen. Aber bevor die Exekutive umsetzen kann, braucht es zunächst den finanziellen Rahmen für ein solches Schutzprogramm. Dieses Schutzprogramm könnte, wie das Sonderprogramm Jesidinnen, ausstrahlen nicht nur in andere Bundesländer, sondern international Wirkung haben. Denn es geht darum, Menschen, die sich für Freiheit, Menschenrechte und Demokratie einsetzen, zu stärken.