Neubaustrecke Wendlingen–Ulm: Die Magischtraale

Einige Sekunden Albhochfläche, Tunnel, Albhochfläche, Tunnel. Kurzer Halt am Bahnhof Merklingen, auf dem anderen Gleis steht ein Regionalexpress mit weiteren Feierbiestern, der parallel mit dem ICE nach Ulm und dort einfahren soll. Spitzen-Gag, im Normalverkehr natürlich nie möglich, da fährt hier der Gegenverkehr. Aber heute lustig: Journalist:innen und Gäste im einen Zug fotografieren die aus dem anderen Zug. Und umgekehrt. Sagenhaft. Und was soll man auch sonst sehen im Tunnel.

Schwelgen in Superlativen und Worthülsen

In Ulm zieht die Karawane dann über die Überführung zum Feierort. Auf dem Bahnsteig stehen einige Stuttgart-21-Gegner, unter anderem Aktionsbündnis-Sprecher Dieter Reicherter. Die meisten blicken nur kurz hin, dann geht's die Treppen hoch, Tanja Gönner ist schon ganz beseelt und sagt, sie glaube auch in Stuttgart an ein großes Versöhnungsfest, wenn S 21 in Betrieb gehe. Dann geht's die Treppen wieder runter, es folgt der Kinderchor.

Als erstes darf auf dem unterirdischen Party-Floor Bahnchef Lutz in Superlativen und Worthülsen schwelgen, "Brückenschlag für starke Schiene", "lässt Europa stärker zusammenwachsen", "Revolution für das Bahnfahren". Dann folgt Kretschmann, ehe Staatssekretär Theurer endlich mal den Oettinger lobt: Denn "er kam auf die Idee, dass das Land sich mit einbringt in die Finanzierung". Kurz vor der Landtagswahl 2011 wollten die Grünen das noch als verfassungswidrige Mischfinanzierung bewertet sehen. Wurde nichts draus. Wie aus so vielem. Theurer sieht "einen guten Tag für Europa, für Deutschland, für Baden-Württemberg, für die Menschen." Pathos ist nicht Mangelware heute. Häppchen, Spätzle (zwei Soßen) und Tortellini gibt es aber auch.

In seiner Rede hat Richard Lutz von einem "Blick in die Zukunft der Eisenbahn in Deutschland" gesprochen. In der allgemeinen Freude können die Worte kaum groß genug sein.