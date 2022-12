Neubaustrecke Wendlingen–Ulm: Im dunklen Tunnel

"Ihr seht, der Zug fährt los", sagt Teamleiter Torsten Weinhold im Video. "Wir befinden uns im Bahnhof Wendlingen." Zu sehen gibt es so manches. Nach einer halben Minute fährt der Zug in den achtlängsten Eisenbahntunnel Deutschlands, den Albvorlandtunnel. Ganz schön dunkel. Nach weiteren acht Kilometern kommt er für zwei Minuten wieder ans Tageslicht. "Was man hier sehr schön sehen kann, sind die Lärmschutzwände links und rechts", erklärt Weinhold. Phantastisch.

Mit einer Steigung von 30 Promille beginnt nun der Albaufstieg. Zu viel für schwere Güterzüge, die eine zweite Lok bräuchten, was dann wiederum unwirtschaftlich wäre. Im Boßlertunnel, mit fast neun Kilometern Länge auf Platz sechs der Eisenbahntunnel in Deutschland, sind es nur noch 25 Promille. Nach zwei Minuten im Dunkeln folgt "eines der schönsten Bauwerke vielleicht auf der Neubaustrecke", schwärmt Teamleiter und Co-Kommentator Thomas Christoph: die Filstalbrücke. 480 Meter lang und 85 Meter hoch, damit die dritthöchste deutsche Eisenbahnbrücke. "Allerdings nur für ein paar Sekunden." Dann geht’s wieder ins Dunkle.

"Man kann nicht sehr viel sehen", bedauert Christoph, "und schon ist man wieder im Tunnel." Und zwar im Steinbühltunnel, mit knapp fünf Kilometern nicht gerade rekordverdächtig, aber würde man Boßler- und Steinbühltunnel zusammenzählen, wäre es Deutschlands längster Tunnel. Während die alte Strecke über die Geislinger Steige nicht einmal 600 Meter über dem Meeresspiegel erreichte, erklimmt der Zug nun die Höhen der Schwäbischen Alb bis auf 746 Meter. Ohne dass sich der Blick weitet: Links liegt die Autobahn, rechts ist auch nicht viel zu sehen.

Von nun an gibt es kaum noch Tunnel – bis zum Albabstiegstunnel bei Ulm. Im Handumdrehen fliegt der Bahnhof Merklingen vorbei. Bahnhof klingt vielleicht etwas zu pompös: zwei schmale Bahnsteige und eine Fußgängerbrücke. Direkt an der Autobahn, rund zwei Kilometer vom Zentrum der 2.000-Einwohner-Gemeinde entfernt und am besten mit dem Auto zu erreichen. Oder sollte das etwa ein kleiner Flugplatz sein, direkt neben der Strecke?