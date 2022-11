Villa Berg in Stuttgart: Was lange währt

Aber was ist mit der Orgel passiert? Sie war im Saal nicht zu sehen, da sie hinter einer Schiebewand verborgen war. Vor sechs Jahren waren Unbekannte in das Gebäude eingedrungen, hatten sinnlos um sich geschlagen und dabei auch die bedeutende Walcker-Orgel beschädigt, auf der der Komponist Olivier Messiaen in der Nachkriegszeit sein "Livre d’orgue" uraufgeführt hat. Ein Blick in die obere Etage zeigt: Ja, einige Pfeifen sind arg zerbeult, aber das Meiste ist noch an Ort und Stelle. Die Orgel muss ohnehin restauriert werden, von dem Unternehmen, das sie einst gebaut hat.

Über dem Foyer befinden sich Büroräume. Einbaumöbel mit schönem Furnier, ein Waschbecken in einer Nische. Heuss gefällt das gut, er kann allerdings nicht sagen, ob auch die Einrichtung der 1950er-Jahre unter Denkmalschutz steht. Im Zweifelsfall werde gegen andere Gesichtspunkte wie Brandschutz und heutige Anforderungen abgewogen werden müssen, meint er. Aus dem Fenster fällt der Blick auf die farbig gekachelte Brunnenanlage der Nachkriegszeit, die wieder instandgesetzt werden soll.

Weitere Büroräume in der obersten Etage befinden sich in einem desolaten Zustand, zurückzuführen auf einen Wassereinbruch, der schon länger zurückliegt. Dann folgt der abenteuerliche Teil der Tour. Im Bereich über der abgehängten Decke des großen Sendesaals ist der Weg beschwerlich. Balken versperren den Weg, Eisenbänder, die schräg von der Decke herabhängen, zwingen, sich tief zu bücken. Am Ende stellt Heuss fest, dass sich der Ausstieg aufs Dach doch an einer anderen Stelle befand. Also zurück auf Los, allen Hindernissen zum Trotz.