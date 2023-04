Megavo-Polizeistudie: "Ein Grund, Angst zu kriegen"

Das Problem an menschenfeindlichen Einstellungen bei der Polizei: Durchschnittsbürger:innen in Deutschland laufen weder mit Waffen rum noch haben sie das Gewaltmonopol inne. "Der Vergleich ist überhaupt nicht beruhigend", findet Behr. "Der Schornsteinfeger nimmt schließlich keinen fest." Oder wie Uncle Ben in Spider-Man sagen würde: With great power comes great responsibility, aus großer Macht folgt große Verantwortung.

Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, sieht hinter der Debatte hingegen einen "Pauschalverdacht" gegenüber der deutschen Polizei. Der Vergleich zur Gesamtbevölkerung sei legitim und die Studienergebnisse in Anbetracht dessen "unproblematisch", teilt er auf Anfrage von Kontext schriftlich mit. Er betont, dass die Polizei "im Idealfall kein Spiegelbild der Bevölkerung sein" sollte, "denn in jeder Bevölkerung gibt es wohl Kriminelle, psychisch gestörte oder extremistische Menschen, die wir alle in der Polizei nicht haben wollen". Solche Menschen gebe es auch in allen anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes. Dass eine Erforschung jedoch "nur in der Polizei erforderlich" scheine, lasse laut Wendt "auf ein eigentümliches Verhältnis der Forschenden zur Polizei schließen".

"Der Fisch beginnt vom Kopf her zu stinken"

Wo sich Gewerkschafter Wendt und Wissenschaftler Behr ausnahmsweise einig sind: Das Studiendesign war suboptimal. Bestimmte Fragestellungen ließen Wendt zufolge eine "Voreingenommenheit einzelner Beteiligter" erkennen. Etwa die fehlende Option, bei der Frage nach der politischen Positionierung "in der Mitte" anzugeben. Behr hingegen beurteilt ganz anderes als problematisch: Die Befragung richtete sich an die gesamten Polizeibediensteten, dementsprechend wurde etwa auch die Verwaltung befragt. "Diejenigen, die Hand anlegen an den Menschen, sind interessant", meint der Polizeiforscher.

Im Bericht heißt es: "Mit steigender Anzahl regelmäßiger Bürgerkontakte geht ein Anstieg der Gruppe mit autoritären Einstellungen einher." Insgesamt zehn Prozent der Befragten weisen verfestigte autoritäre Einstellungen auf. Laut Behr ein Grund, "Angst zu kriegen". Er spricht vom "Autoritarismus der Fehlerlosen", denn Fehler gebe man bei der Polizei nur ungern zu. Zudem sei eine entsprechende Untersuchung der obersten Ränge notwendig, denn "der Fisch beginnt vom Kopf her zu stinken".