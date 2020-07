Polizei Stuttgart: "Wir haben Rassisten in der Polizei"

Dann reden wir über die Kette. Selbst wenn alle Zuständigen an einem Tisch zusammenkämen und danach ein sinnvolles Maßnahmenpaket finanziert würde, würde es bis zum Umsteuern doch eine halbe Generation dauern.

Klar, dieser Tisch wäre sehr groß. Denn das Ganze beginnt in Familien und in Milieus, und ich finde, wir dürfen uns vor der Analyse nicht drücken. Wenn ich in einer Familie groß werde als Sohn mit einer ganz anderen Wertigkeit als meine Schwester und von frühester Kindheit mit meinem Chromosomensatz besser gestellt werde und für schlechte Noten ein neues Smartphone bekomme, nur weil ich ein Junge bin, dann läuft sozial etwas aus dem Ruder. Genauer: Es ist schon lange aus dem Ruder gelaufen. Natürlich kann Schule manches oder sogar einiges korrigieren. Aber wenn die erste Sozialkontrolle die Polizei ist, wenn wir es sind, die zum ersten Mal durchsetzen, was nicht geht, dann ist schon zu viel schiefgelaufen. Wir wissen das schon, und jetzt haben es halt alle gesehen: Wenn das Problem bei uns landet, ist es zu spät.

In ersten Analysen zur Randale in Stuttgart war auch viel von Frust die Rede …

Wir haben Menschen, die sozial am Rande stehen, manche selbstverschuldet, aber viele auch nicht. Da richtet sich dann der Frust gegen die Verhältnisse, nicht nur gegen die Polizei. Das geht schon auf der Zulassungsstelle los, wenn es das Wunschkennzeichen nicht gibt. Oder nehmen Sie die Gewalterfahrungen, die Schiedsrichter in der Bezirksliga machen. Wir müssen da endlich eine große gesellschaftliche Debatte führen. Zu viele scheuen sich davor, weil das Problem so riesig erscheint, dass man sich wegdrehen möchte. Aber wenn dieser Sonntag eines lehren muss, dann, dass Wegdrehen nicht mehr geht.

Da sind wir wieder bei der Frage, wie lange ein Umsteuern dauern würde. Was könnte denn kurzfristig funktionieren?

Wenn Gewalt ausbricht, ist nur Repression der Lage angemessen, da bin ich ganz ehrlich. Die Grenze in unserer Gesellschaft ist die Gewaltfreiheit. Wer über diese Grenze hinausgeht, bekommt es mit denen zu tun, die die staatliche Gewalt übertragen bekommen haben und die durch die Justiz kontrolliert werden. Das sind wir. Und die, die da anfangen, unter Alkohol diese Grenze zu überschreiten, die müssen einfach kapieren, dass wir sie daran hindern. Das ist der erste Schritt. Und der zweite ist die Frage, wie wir mit denen umgehen, die den Rahmen bilden, die Prosecco-trinkend auf den Stufen stehen, zuschauen, filmen und posten. Das sind Schaulustige und Gaffer, um die müssen wir uns auch kümmern, denn das kann so auch nicht weitergehen.

Manche Stimmen rufen nach mehr Härte. Wenn die Polizei aber härter rangeht, könnten Bilder erzeugt werden, die die Polizei in die Nähe amerikanischer Verhältnisse rückt. Wie ist dieser Teufelskreis zu durchbrechen?

Durch Aufklärung und Ehrlichkeit und Information. Das beginnt bei unserer Ausbildung. Wir haben eine der längsten Fachausbildungen. Fast die Hälfte unserer Polizeibeamten in Baden-Württemberg haben einen Bachelor, 70 Prozent der Anwärter haben die Hochschulreife. Wir setzen darauf, dass unsere Leute die Situationen, auf die sie treffen, ohne Anordnung richtig einschätzen. Ausdruck dessen ist übrigens auch, dass für junge Polizeibeamte der Dienstgrad nicht ausreicht bei der Überzeugungsarbeit, sondern Argumente mitzählen. Ich genieße das, wenn junge Beamte keine Angst vor dem Vizepräsidenten haben. Der noch größere Unterschied zu den USA ist aber der Schusswaffengebrauch. Die Schusswaffe ist in den USA ein Mittel zur Durchsetzung, was auch kein Wunder ist in Staaten, in denen es mehr Waffen gibt als Einwohner. Wir haben unsere Schusswaffe einzig und allein, um uns oder andere in extremen Gefahren zu schützen. Und dann kommen wir noch zur zentralen Frage, ob in einer Gesellschaft Rassismus System hat. Wenn das so ist, dann wird es bei den Staatsorganen auch nicht anders aussehen.

Und in Deutschland?

Wir haben Rassisten innerhalb der Polizei, da bin ich mir sicher. Das geht aber nicht, und wir versuchen deshalb, uns intensiv damit auseinanderzusetzen, etwa mit Staatskundeunterricht. Aber wir haben keinen latenten Rassismus. Da gibt es übrigens ein großes Missverständnis. Natürlich machen wir Profiling. Denn wenn der Drogenhandel am Rotebühlplatz nicht in der Hand von südschwedischen Mitbürgern ist, dann brauche ich auch keine Südschweden zu kontrollieren, auch nicht für die Statistik. An dem vorhin erwähnten sehr großen Tisch müsste aber auch mitbedacht werden, dass viele Drogenhändler mit Drogen handeln, weil ihre Familien in Afrika die Schlepper bezahlen. Aber die Polizei kann solche soziologischen - oder man kann auch sagen: internationalen - Fragestellungen nicht bearbeiten. Das ist die Aufgabe anderer.