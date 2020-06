Rassismus im System: Racial Profiling, postmortal

Herr Daimagüler, was denken Sie, wenn Sie über sich lesen, Sie seien ein Vorzeigetürke?

So eine Überschrift ist wahrscheinlich gut gemeint, aber trotzdem im besten Fall nur Kokolores. Niemand hat das Recht, mich zu definieren, wer ich bin und wer ich nicht bin. Mit einer solchen Überschrift wird oft People of Colour von Weißen ganz wie in der Schule Kopfnoten verteilt: Warst du brav, gibt’s Lob, sonst gibt’s Schelte. Und wenn du ganz dolle brav bist, gibt’s ein Sternchen im Klassenbuch oder eben das Attribut Vorzeige- allerdings gefolgt von -türke. So brav kannst du gar nicht sein, um als Deutscher durchzugehen. Im Übrigen bin ich für eine Hauptrolle als devoter Uncle Tom in einer deutschen Heimatschmonzette weder geeignet noch habe ich Lust darauf. Für mich gilt, was Sartre über den Menschen gesagt hat: Ohne Ausrüstung und Gerät machte ich mich mit Haut und Haar ans Werk, um mich mit Haut und Haar zu retten. Was bleibt, wenn ich das unmögliche Heil in die Requisitenkammer verbanne? Ein ganzer Mensch, gemacht aus dem Zeug aller Menschen, und der so viel wert ist wie sie alle und so viel wert wie jedermann. Aber was soll man machen? Manche Menschen haben den Drang, anderen Menschen zu erklären, wer oder was sie zu sein haben.

Und warum ist das ein derart weit verbreitetes Phänomen?

Vielleicht macht es das Leben übersichtlicher, wenn alles fein sortiert in Schubladen gepackt ist. Sozusagen Marie Kondos Aufräumphilosophie als Psycho-Guide fürs ganze Leben? Vielleicht müssen Menschen anderen Menschen eine Identität zuweisen, um den Kern des eigenen Ichs zu finden, nicht des Ichs, das man ist, sondern des Ichs, das man gerne wäre oder als das man von anderen gerne wahrgenommen würde. Erst wenn ich das Sein des anderen betonfest definiere, kann ich mich selbst als die bessere Alternative des Menschseins bestimmen. Erst die Zuschreibung insbesondere negativer Eigenschaften beim anderen stellt mich als den besseren Menschen heraus, so nach dem Motto: Die Moslems sind intolerant. Ich weiß das, weil wir, und damit ich, sind supertolerant. Die Menschen im Süden Europas sind faul und liegen nur am Strand, wir hingegen sind superfleißig. Und so weiter. Das wirkt für mich wie Watte, um die im Inneren jedes Menschen pochenden Selbstzweifel und Dissonanzen zu unterdrücken. Wir wären weiter, wenn wir diese Zweifel zuließen, statt so zu tun, als hätten wir alles und immer auch uns selber im Griff. Kein Mensch ist emotional oder in seinem Verhalten monolithisch strukturiert. Jeder ist doch alles und nichts, zu vielem fähig, aber zu dem meisten nicht in der Lage. Niemand ist gut oder schlecht und niemand hat die Moral gepachtet. Wir alle sind fleischgewordene Widersprüche. Mir sind Leute ein Gräuel, die felsenfest davon überzeugt sind, frei von Widersprüchen zu sein.

Dann gehört konsequenterweise die Polizei ebenso in keine Schublade.

Stimmt. Ich gehe davon aus, dass die meisten Polizeibeamten und -beamtinnen einen guten Job machen. Wir müssen sehr genau hinschauen. Natürlich sind nicht alle Polizisten Rassisten oder Rechtsradikale. Es ist aber genauso falsch, bei jedem Fall von Rassismus oder Rechtsextremismus reflexhaft von "Einzelfall" zu schwadronieren. Wir haben beinharte Nazis im Polizeiapparat, und meine Vermutung ist, dass deren Anteil höher ist als in der Gesamtbevölkerung, weil die Uniform eine ganz bestimmte Klientel anlockt. Aber sie sind eine Minderheit. Mein Eindruck ist, dass Nazis in Uniform quantitativ ein kleineres Problem sind als kreuzbrave und demokratisch gesinnte Beamte und Beamtinnen, die rassistisch handeln, ohne das überhaupt zu bemerken. Wir haben es mit einem institutionellen Rassismus in Behörden zu tun, der rassistische Handlungen fördert und Artikel 3 Grundgesetz und sein Postulat von den Gleichheitsrechten aller Menschen mit Füßen tritt. Wichtig wäre jetzt, in einem ersten Schritt zu untersuchen, wie ist es um unsere Sicherheitskräfte und den Justizapparat bestellt? Das sollten wir schon alleine deswegen tun, um die anständigen Menschen im Apparat zu schützen.