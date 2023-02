Hanau-Gedenken: Und täglich grüßt der Einzelfall

Bei der Demonstration in der Stuttgarter Innenstadt befürchtete die Polizei, dass das migrantisch geprägte Klientel gefährliche Gegenstände anschleppen könnte. Daher prüften die Beamt:innen mit Maßband, ob zum Beispiel Fahnenstangen einen gewissen Durchmesser nicht überschreiten, da sie sich ja möglicherweise als Schlagstock instrumentalisieren ließen. Das Verhältnis zwischen der Staatsmacht im Einsatz und den Versammlungsteilnehmer:innen kann getrost als belastetet umschrieben werden. Kaum ist der Demozug mit etwa 400 Menschen losgezogen, muss er auch schon wieder anhalten. Zwei Leute hatten Sonnenbrillen aufgezogen und die Polizei geht gegen Vermummung vor. Als sich zum Höhepunkt der Pandemie Tausende "Querdenker:innen" zum Gruppenkuscheln in Stuttgart trafen, zeigte sich die hiesige Ordnungsmacht trotz konsequenter Missachtung der Versammlungsauflagen deutlich kulanter.

Letztendlich verlief die offenbar als hochgefährlich eingestufte Versammlung so friedlich, dass die Polizei ihren Großeinsatz noch nicht einmal mit einer Pressemeldung in eigener Sache würdigte. Vom Bühnenwagen aus wird per Lautsprecher ein Grußwort von Serpil Temiz Unvar eingespielt. Ihr Sohn Ferhat ist eines der neun Opfer, die ein junger Deutscher am 19. Februar 2020 aus rassistischen Motiven ermordete. Serpil Temiz Unvar erzählt von dem gewaltigen Schmerz. Von der zertrümmerten Hoffnung, in Deutschland sicher leben zu können. Der Ernüchterung, wie schleppend die Aufarbeitung lief und läuft. Andere migrantische Aktivist:innen heben hervor, dass sie unsicher sind, an wen sie sich im Fall eines Problems wenden sollen, wenn die Polizei selbst Teil des Problems ist. Als etwa 2021 eine rechtsextreme SEK-Einheit in Hessen aufgelöst wurde, kam heraus, dass 13 der 19 betroffenen Beamten bei der Hanauer Tatnacht im Einsatz waren. Fast alle Redebeiträge plädieren für ein solidarischeres Miteinander.

Linke: nur echt mit Spaltung

Doch mit der Solidarität ist das so eine Sache. "Ohne Grabenkämpfe wären wir ja keine Linken", scherzt eine, um nicht zu weinen. Zwei Stunden vor der Demonstration auf dem Karlsplatz gab es eine andere Gedenk-Kundgebung auf dem etwa 100 Meter weit entfernten Schlossplatz. Gemeinsame Sache machen war nicht möglich, weil es einigen revolutionär orientierten Linken zu bürgerlich war, dass dort ein Juso auf die Bühne durfte (die Redebeiträge selbst hatten große Schnittmengen). Trotz der Trennung kommt es zum Streit auf dem Schlossplatz: Eine Frau vom Stuttgarter Palästina-Komitee (Pako) verteilt Flyer für einen Vortrag mit dem jüdischen Antizionisten Tony Greenstein. Der ist wegen Antisemitismus- und Belästigungsvorwürfen aus der britischen Labour-Partei geflogen und einige Demonstrant:innen sind verärgert, dass eine Gedenkveranstaltung für Werbezwecke instrumentalisiert werde – "noch dazu mit so einem!" Die Frau vom Pako nennt das eine "Hexenjagd" und erklärt wild gestikulierend, warum es eigentlich gar kein wichtigeres Thema gäbe als "die Faschisten in Israels Regierung". Seltsamerweise sind die Fahnen der MLPD nirgends zu sehen, was für Demonstrationen in Stuttgart eher unüblich ist.