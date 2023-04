Polizeiinspekteur vor Gericht: Show der Anwältin

Und sogleich ist sie wieder in ihrem Element. Als der Vertreter der Nebenklägerin, der angeblich genötigten Polizistin, auf eine zum Auftakt und zur Entlastung Renners verteilte Pressemitteilung von Lang antworten will, vergehen keine 30 Sekunden, bis diese ihn in der ihr eigenen immer herausfordernden Tonlage unterbricht. Es folgt ein kurzer Wortwechsel, auch mit dem Richter, sie erzwingt einen Beschluss und bekommt am Ende, was sie erreichen wollte. Es gibt keine Erklärung in öffentlicher Sitzung zugunsten der Beamtin, deren Aussagen Eckpfeiler der Anklage sind. "In diesem Prozess wird es nicht um Rücksicht, Diskretion oder einen respektvollen Umgang miteinander gehen", schreibt Annette Rammelsberger in der "Süddeutschen", "es geht nur um den Sieg."