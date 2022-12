Manuel Hagel: Zunehmend genervt

Für uns ist vollkommen klar, dass wir jenen, die aus Not, Tod und Elend Schutz bei uns suchen, auch helfen. Die zweite Seite dieser Verantwortung heißt aber, nur ein staatliches Leistungsversprechen abzugeben, das unsere Kommunen auch in der Lage sind zu leisten. Und hier zeigt der Blick ins Land, dass wir bereits vielfach an den Belastungsgrenzen angekommen sind.

Vielfach sind Abschiebungen aber schon technisch schon gar nicht möglich, weil keine Flugzeuge fliegen. Was tun?

Wir leben in einem funktionierenden Rechtsstaat. Deshalb haben die zuständigen Behörden mein ganzes Vertrauen, dass sie ihre Kompetenzen korrekt ausüben.

Da drängt sich die Frage zur Abgrenzung von der AfD auf. Ihre Landtagsfraktion steht, es gibt aber, wie in anderen Landesverbänden, auch in der Südwest-CDU Stimmen, die eine Annäherung nicht ausschließen wollen. Werden die mehr?

Diese Stimmen kenne ich in der CDU Baden-Württemberg nicht. Wir Christdemokraten haben mit dieser rechten Chaostruppe im Staatsbild, im Gesellschaftsbild und vor allen Dingen im Menschenbild überhaupt nichts gemeinsam.

Auch eine andere Frage begegnet Ihnen immer wieder, und je länger die Legislaturperiode dauert, sicher immer öfter: Wollen Sie Ministerpräsident werden?

Offen gesprochen nervt mich diese Frage zunehmend. Weil sie impliziert, dass in der Landespolitik nur das Amt des Ministerpräsidenten Gestaltungskraft besitzt. Natürlich kommt dem Ministerpräsidenten eine sehr entscheidende Rolle zu. Aber Landespolitik ist in ihrer Gesamtheit weit vielfältiger. Es geht um mehr als nur um die Rolle des Regierungschefs. Ich habe große Freude an meiner Aufgabe als Fraktionsvorsitzender und beschäftige mich jetzt auch nicht jeden Tag mit mir selbst. Ich stehe nicht jeden Tag auf, schaue in den Spiegel und frage mich: Was wird morgen aus mir werden? Mein Job ist, meine Aufgabe hier und heute gut zu erfüllen. Da hänge ich mich voll rein, ich denke, das sieht man auch. Andere mögen sich verkrampft damit beschäftigen, wie sie Ministerpräsident werden könnten. Ich möchte für dieses Land was reißen.

Dann sei mit diesem Fraktionschef noch mal anders in die Zukunft geblickt: Wird die CDU Neuwahlen fordern, wenn Winfried Kretschmann doch noch vor dem regulären Ende seiner Amtszeit zurücktritt?

Der Ministerpräsident hat den Menschen im Land versprochen, die ganze Legislaturperiode im Amt zu bleiben. Ich kann aus meiner ganzen Erfahrung sagen, dass man sich auf sein Wort verlassen kann. Im Übrigen gilt unsere Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag, dass wir alle Entscheidungen in Sach- und in Personalfragen im Plenum in unserer Koalition gemeinsam treffen.