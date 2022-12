Alte Seegrasspinnerei: Bunte Insel im grauen Ozean

Zum ersten Mal an diesem Tag liegt eine gewisse Schwermut in der Luft. Die Finanzierung der Seegrasspinnerei sei derzeit schwierig. "Die kommunalen Mittel sind zu knapp und für eine 80- oder 90-prozentige kommunale Finanzierung fehlt die gesellschaftliche Anerkennung", sagt Lohse. Das betrifft vor allem die Jugendwerkstatt: Von den jährlichen 1,5 Millionen Euro Vereinsbudget fließen knapp 23.000 aus öffentlicher Hand in die Jugendwerkstatt. Der weitaus größere Rest kommt in erster Linie über Projektförderungen, doch viele der Anträge scheitern. Wie letztens die Anschlussfinanzierung von einem Aktion-Mensch-Projekt, weshalb nun etwa 50.000 Euro im Jahr fehlen würden. "Wir wissen nicht, wie wir die Werkstatt nächstes Jahr finanzieren sollen." Wie viel Geld die Kommune 2023 für die Seegrasspinnerei vorsieht, ist derzeit noch unklar.

"Was braucht der Mensch?"

"Unsere Mitarbeiter haben in den letzten Jahren immer wieder auf Lohn verzichtet. Das zeigt, dass das Monetäre nicht als Schmerzensgeld gesehen wird", sagt Lohse. Ein weiterer Grund zur Sorge ist das nahende Ende des Pachtvertrags zwischen der Post und den privaten Besitzern des Geländes. "Was nach 2026 passiert, weiß niemand. Vielleicht können wir nicht hierbleiben", wirft Rieger ein.

Jungen Menschen werden in der Jugendwerkstatt neue Perspektiven geöffnet, wer Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache hat, kann technische Fachbegriffe lernen. Werkstattleiter Kuder hebt einen augenscheinlich handelsüblichen Feuerlöscher auf den Tisch: Längs aufgeklappt, verwandelt sich der Löscher in einen Minigrill. "Die Jugendwerkstatt ist produktorientiert." Auch die Feuerschalen und die kleinen Bronzeskulpturen sind wahre Kunstwerke und jedes ein Unikat. Sowohl im Keramik-, im Holz- als auch im Metallbereich wird meist altes Material wiederverwertet.

Trotz finanzieller Schwierigkeiten ließen sich die Beteiligten die sichtliche Begeisterung für das Projekt Seegrasspinnerei bisher nicht nehmen. Sie halten an ihrer Philosophie fest. "Was braucht der Mensch?", wirft Lohse fragend in den Raum. Und gibt selbst eine Antwort: "Die Chance, an dieser Welt gestalterisch mitzuwirken."