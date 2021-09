Hinter der Postkarte: Kulturstadt Reutlingen

Gegen rechts war auch HAP Grieshaber. Bei der Machtergreifung der Nazis 1933 gab er in Athen eine oppositionelle Zeitschrift heraus und musste dann nach Deutschland zurückkehren. In Reutlingen erhielt er Unterstützung vom Kunstdrucker Erwin Sautter. Am Fuß der Achalm, im Gartenhaus seiner Familie, fand der Künstler ein lebenslanges Refugium. 35 Jahre nach seinem Tod, 2016, hat seine Tochter Ricca das Anwesen verkauft: an Wolfgang Scheidtweiler, der bereits das Achalm Hotel betreibt und das neue Hotel an der Stadthalle plant. Er will aus dem Grieshaber-Haus ein Tagungszentrum machen, hat bisher aber nur die Dächer abgedichtet. Zum Glück sieht der Freundeskreis HAP Grieshaber nach dem Rechten.